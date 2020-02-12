من فوائد بذور الكتان انها محملة بالعناصر الغذائية المفيدة والمكونات الطبية، ومن المعروف أن من خصائص بذور الكتان أنها تساعد علی خفض الكوليسترول. وقد يتم تناول بذور الكتان في الوجبات.

1. تساعد على تدفئة الجسم: عند تناولها لا يتم هضمها بمفردها يجب تناولها مع الماء.

ويمكنك تناول بذور الكتان مقرمشة، ويجب طحن بذور الكتان حتى يتم الإستفادة من فوائدها الغذائية، وإلا فإنها تمر من خلال الجهاز الهضمي دون الإستفادة منها .

2- أفضل هدية طبيعية قد تعطيها لنفسك هي تناول بضع ملاعق من بذور الكتان، فهي تحتوي على الأحماض أوميغا3 الدهنية ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم .

والخبر السار هنا أن أحماض أوميغا3 الدهنية توجد أيضاً في زيت السمك .

ومن الفوائد المذهلة للأحماض أوميغا 3 الدهنية أنها تساعد في خفض الكولسترول والحصول على بشرة صحية وجميلة.

3- من فوائد بذور الكتان انها غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من المواد الضارة التي تسبب السرطان وخاصة سرطان القولون، وأيضاً تقليل الإلتهابات التي تسبب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وإلتهاب المفاصل.

4- تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف وهي المسؤولة عن خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وأيضاً تساعد بذور الكتان في التخفيف من حالة الإمساك وإستعادة إنتظام حركة الأمعاء .

وتساعدك أيضاً بذور الكتان على ضبط الوزن، إذ أن بذور الكتان تتمدد عند تناولها وتعطي إحساس بالشبع، لذلك يُنصح بتناولها قبل حوالي 30 دقيقة من موعد الوجبة لكي تكبح شهيتك.

5- ومن أهم فوائد بذور الكتان المواد المؤكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي توجد فيها تعمل على مكافحة الشيخوخة حيث أثبتت الأبحاث أن بذور الكتان تدخل في تركيبات الكريمات المكافحة للشيخوخة .

لذلك عند استعمالها فأنت لا تحتاج إلى إنفاق المزيد من الأموال على هذه الكريمات وإستبدالها بالمواد الطبيعة مثل بذور الكتان .

وأيضاً تساعد القشور الموجودة في بذور الكتان على توازن الهرمونات الأنثوية وتقليل أعراض سن اليأس وأثبت الدراسات أن بذور الكتان تعمل على تعزيز الخصوبة.