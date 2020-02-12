إذا كنت نباتياً صارماً، تتوق إلى بناء العضلات والحصول على جسم قوي، فكثير من الناس سيخبرونك أنه يمكن أن يكون الأمر صعباً للغاية دون تناول اللحوم أو حتى البيض، ولكن فهناك عدد قليل من الخضروات التي يمكن أن تساعدك على بناء العضلات، ويمكن أن تكون فعالة مثل اللحم، عندما تؤخذ على أساس منتظم وعندما تقترن بالنوع الصحيح من التمارين.

ونقدم لكم 6 خضروات غنية بالبروتين لبناء العضلات بحسب ما تداوله موقع «بولد سكاي» الصحي .

- السبانخ: السبانخ ليس غنياً بمحتوى الحديد فقط وهو ما يمكن أن يحسن تعداد الدم لديك، ولكن كوب من السبانخ يحتوي أيضاً على حوالي 30 غم من البروتينات، مما يجعله غذاءً رائعاً لبناء العضلات.

الكرنب: الملفوف عبارة عن خضروات غنية المحتوى من الألياف ويساعد على إنقاص الوزن، لأنه يحتوي على 70 غم (كوب واحد) من البروتينات، ويمكن أن يساعد أيضاً في بناء العضلات.

نبات الهليون: يحتوي كوب واحد من الهليون على ما يصل إلى 134 غم من البروتين، مما يجعله مصدراً نباتياً غنياً جداً للبروتين يمكن أن يساعد في بناء العضلات بشكل فعال.

بروكلي: الكثير منا لا يحب القرنبيط، نظراً لذوقه، يحتوي فنجان من البروكلي على حوالي 91 غرام من البروتين وتناوله بشكل منتظم يمكنه بالتأكيد تحسين كتلة العضلات.

قرنبيط: القرنبيط هو أيضا نبات آخر غني بالبروتين، حيث يمكن أن يحتوي كوب منه على حوالي 100 غرام من البروتين وحوالي 25 سعرة حرارية، مما يجعله خضروات رائعة لبناء العضلات وفقدان الوزن.

الفطر: الفطر الأبيض غني بالبروتينات، وهي حقيقة أقل شهرة، ويمكن أن يحتوي كوب من الفطر على ما يصل إلى 103 غم من البروتين، مما يجعله نباتاً مثالياً لبناء العضلات.