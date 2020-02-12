اختتمت امس فعاليات فجر السينمائي الـ38 والإعلان عن المرشحين لنيل جائزة العنقاء البلورية في كافة المجالات والأقسام.

وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن أسماء المرشحين لكسب جائزة العنقاء البلورية في مختلف أقسام مهرجان فجر السينمائي الحالي بنسخته رقم 38 وذلك بحضور مدير المهرجان ابراهيم داروغه زاده ومسعود نجفي مدير العلاقات العامة في مجمع برديس السينمائي، حيث شكر نجفي الإعلام والصحافة المشاركة في تغطية هذا الحدث الضخم ليتم بعدها الإعلان عن المرشحين للعنقاء البلورية كالتالي:

المرشحون لجائزة أفضل موسيقى تصويرية أو نصية:

حسين علي زاده عن فيلم «آتاباي»، بامداد افشار عن فيلم «البشرة»، رامين كوشا عن فيلم «الشمس»، حبيب خزاييفر عن فيلم «شجرة الجوز»، مسعود سخاوت دوست عن فيلم «سباحة الفراشة».

المرشحون لجائزة أفضل مونتاج:

محمد نجاريان عن فيلم «البشرة»، حسن حسن دوست عن فيلم «الشمس»، محمد نجاريان عن فيلم «شجرة الجوز»، ميثم مولايي عن فيلم «اليوم صفر»، سياوش خليلي عن فيلم «السينما مدينة القصة»، اسماعيل علي زاده عن فيلم «سباحة الفراشة».

المرشحون لجائزة أفضل تصوير:

سامان لطفيان عن فيلم «آتاباي»، مسعود اميري تيراني عن فيلم «الغيوم ماطرة»، مرتضى نجفي عن فيلم «تومان»، هومن بهمنش عن فيلم «الشمس»، مسعود سلامي عن فيلم «إبتلاع ثلاث جرعات»، سامان لطفيان عن فيلم «سباحة الفراشة».

المرشحون لجائزة أفضل ممثل رجل في الدور الثاني:

جواد عزتي عن فيلم «آتاباي»، ارشيا نك بين عن فيلم «الغيوم ماطرة»، مجتبى بيرزاده عن فيلم «تومان»، بابك كريمي عن فيلم «السينما مدينة القصة»، امير آقايي عن فيلم «سباحة الفراشة»، نويد بور فرج عن فيلم «نقي العظام».

المرشحون لجائزة أفضل ممثلة في الدور الثاني:

ليلا زارع عن فيلم «أصبح دماً»، مينو شريفي بور عن فيلم «شجرة الجوز»، سميرا حسن بور عن فيلم «إبتلاع ثلاث جرعات»، طناز طباطبايي عن فيلم «سباحة الفراشة»، باران كوثري عن فيلم «الذوق العام»، ستارة بسياني عن فيلم «إني أخاف».

المرشحون لجائزة أفضل ممثل رجل في دور البطولة:

مير سعيد مولويان عن فيلم «تومان»، فرامرز قريبيان عن فيلم «الخروج»، بيمان معادي عن فيلم «شجرة الجوز»، امير جديدي عن فيلم «اليوم صفر»، علي شادمان عن فيلم «الموت في الماء الطاهر».

المرشحون لجائزة أفضل تصميم للألبسة:

رسول علي زاده عن فيلم «البشرة»، مارال جيراني عن فيلم «الخروج»، بهزاد جعفري طادي عن فيلم «شجرة الجوز»، امير ملك بور عن فيلم «اليوم صفر»، شيده محمود زاده عن فيلم «السينما مدينة القصة»، غزالة معتمد عن فيلم «سباحة الفراشة».

المرشحون لجائزة أفضل تصاميم المشاهد:

بوريا اخون عن فيلم «البشرة»، كيوان مقدم عن فيلم «الشمس»، محمد رضا شجاعي عن فيلم «شجرة الجوز»، سهيل دانش اشراقي عن فيلم اليوم صفر»، آيدين ظريف عن فيلم «السينما مدينة القصة».

المرشحون لجائزة أفضل صوت:

امير شاهوردي وسيد علي الرضا علويان عن فيلم «البشرة»، رشيد دانشمند وامين شريفي عن فيلم «تومان»، امير نوبخت وارش قاسمي عن فيلم «الخروج»، حسين بشاش ومحمد رضا دلباك عن فيلم «الشمس».

المرشحون لجائزة أفضل المؤثرات البصرية الخاصة (CGI):

جواد مطوري عن فيلم «آبادان 11-60»، محمد برادران عن فيلم «الخروج»، جواد مطوري عن فيلم «الشمس»، امين بهلوان زاده وكاميار شفيع بور عن فيلم «شجرة الجوز»، رضا ميثاقي ومحسن خير آبادي عن فيلم «اليوم صفر».

المرشحون لجائزة أفضل المؤثرات الميدانية:

محسن روز بهاني عن فيلم «آبادان 11- 60»، آرش آقا بيك عن فيلم «البشرة»، ايمان كرميان عن فيلم «الشمس»، محسن روزبهاني عن فيلم «اليوم صفر»، آرش آقا بيك عن فيلم «سباحة الفراشة».

المرشحون لجائزة أفضل مكياج للوجه:

مهرداد مير كياني عن فيلم «الخروج»، محمد رضا قومي عن فيلم «أصبح دماً»، شهرام خلج عن فيلم «شجرة الجوز»، ايمان اميدواري عن فيلم «إبتلاع 3 جرعات»، عظيم فراين عن فيلم «سباحة الفراشة».

المرشحون لجائزة أفضل ممثلة في دور البطولة:

نازنين أحمدي عن فيلم «الغيوم ماطرة»، بريناز ايزديار عن فيلم" إبتلاع ثلاث جرعات»، مريم مقدم عن فيلم «قصيدة البقرة البيضاء»، ندا جبرئيلي عن فيلم «الموت في الماء الطاهر»، الناز شاكر دوست عن فيلم «إني أخاف».

المرشحون لجائزة أفضل فيلم:

نكي كريمي عن فيلم «آتاباي»، امير بنان ومجيد مجيدي عن فيلم «الشمس»، سيد مصطفى احمدي عن فيلم «شجرة الجوز»، سعيد ملكان عن فيلم «اليوم صفر»، رسول صدر عاملي عن فيلم «سباحة الفراشة».

ويذكر أخيراً أن مراسم ومجريات مهرجان فجر السينمائي بنسخته الحالية كانت قد بدأت في 1 فبراير الجاري واختتمت امس 11 فبراير بتعيين الفائزين بالعنقاء البلورية وتكريم المتألقين والثناء على المشاركين في شتى الأقسام التي تخللها المهرجان الذي يعتبر أهم الأحداث السينمائية على الساحة الفنية الإيرانية.