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رقم الخبر: 275706 تاريخ النشر: شباط 11, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: منوعات  
لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة مذهلة!

لم تشرب الماء منذ سنة.. والنتيجة مذهلة!

قالت امرأة إنها لم تشرب الماء لمدة عام كامل لتحسين حالتها الصحية.

وبدأت، صوفي بارتيك، 35 عاما، وتعيش في جزيرة بالي بإندونيسيا، ما يعرف بالصوم الجاف منذ عام، وتزعم أن النتيجة كانت مذهلة حيث عالجت مفاصلها وعينيها المنتفختين، ومشاكل الجلد، والحساسية الغذائية، والمشاكل الهضمية.

وتصوم صوفي كل يوم لمدة تتراوح ما بين 13 إلى 14 ساعة، وعندما تستهلك السوائل فإنها تشرب فقط عصير الفاكهة، الذي تقول إنه يوفر لها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها، من الفواكه والخضروات والعصائر ومياه جوز الهند.

صوفي قبل القيام بالصيام الجاف

وفي تقرير لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، تقول صوفي: (كنت مصابة بتورم شديد في وجهي وألم في مفاصلي، بالإضافة إلى الانتفاخ، لقد كنت منتفخة جدا).

وأضافت: (أخبرني الأطباء أنني بخير، وإذا أردت التخلص من العيون المنتفخة يجب أن أخضع لعملية جراحية.. لكن أحد أصدقائي اقترح عليّ تجربة الصيام الجاف).

وتابعت: (جربت ذلك، وبدأ الانتفاخ يزول، فقررت المواصلة على مدى أطول لمعرفة إذا كانت ستحصل لي فوائد أكثر على مستوى صحتي).

وقالت صوفي إن شرب المياه المعبأة في الزجاجات ومن الصنبور يجعل الكليتين مرهقتين، وتطرد جميع العناصر الغذائية من الجسم.

وأكدت أنها تشعر بحالة أفضل من أي وقت مضى، وهو أمر جيد بالنسبة لكليتيها، فبمجرد أن تأخذ استراحة لبضع ساعات، فإنها تعمل بشكل أفضل.

والصيام الجاف أحد أنواع الصيام العلاجي، وهو الامتناع عن الطعام والماء لمدة تتراوح من 12 إلى 24 ساعة، يقوم الجسم خلالها بالتخلص من السموم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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