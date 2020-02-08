وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" اشار مرتضى براري امين المجلس الاعلى الفضائي ورئيس منظمة الفضاء الايرانية، الى إرجاء اطلاق القمر الصناعي "ظفر" الذي كان من المقرر ان يتم نهاية الاسبوع الماضي وقال، انه وبغية وضع القمر الصناعي "ظفر" بواسطة الصاروخ الحامل "سيمرغ" في المدار 530 كم حول الارض، من دون حدوث اي مشكلة ، فقد ارجئ اطلاقه الذي كان مقررا نهاية الاسبوع الماضي، وفي الحقيقة فان هذا الارجاء جاء من اجل عدم التضحية بالدقة من اجل السرعة.

واضاف براري، ان القمر الصناعي "ظفر" خضع لعدة اختبارات خلال الاشهر الاربعة الماضية من قبل 8 فرق متخصصة من العلماء الايرانيين ولا مشكلة امام وضعه في المدار.

وقال، ان القمر الصناعي "ظفر" يمتلك قدرة التصوير والاتصالات وكذلك جمع الاشارات الفضائية.

واوضح بان من ميزات القمر الصناعي "ظفر" مقارنة مع القمر الصناعي "نويد" هو انه قمر صناعي عملاني تماما حيث نامل بان نتمكن بعد وضعه في المدار من تقديم خدمات للمجتمع.

واوضح بان القمر الصناعي "ظفر" يقدم العديد من الخدمات في الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والى حد ما السياسية، واضاف، ان احدى خدمات هذا القمر الصناعي هو تحديد الاماكن وفيرة المحاصيل الزراعية من اجل توسيع القطاع الزراعي وانتاج المحاصيل الاساسية للبلاد وسنشهد في القريب العاجل تغييرا وتطورا اساسيا في القطاعات العلمية والتكنولوجية والبيئية المهمة عبر الاستفادة من خدمات هذا القمر الصناعي.