أعلن وزير النفط بيجن زنكنة أن ايرادات النفط ستزداد 6 مليارات دولار على مدى تنفيذ عقد لتطوير حقلي للنفط في جنوب غرب البلاد.

وأوضح زنكنة في كلمة بمراسم توقيع تطوير حقلي "بارسي" و" برنج" بين شركة النفط الوطنية الايرانية ومجموعة "مبنا" الصناعية اليوم السبت، بأنه ومع استخراج 121 مليون برميل للنفط على مدى العقد (10 سنوات) ومع احتساب سعر النفط 50 دولارا فان الايرادات ستسجل 6 مليارات دولار بالمجمل.

وأشار الى أن العقد سينفذ عبر شركة مبنا الصناعية، حيث الجزء المهم المتعلق بتطوير الحقلين يتمثل بزيادة الضغط، حيث إن "مبنا" تمتلك هذه الامكانية لكون أن المكائن الدوارة من أهم المعايير المستدامة في انشطة النفط.

ويمتد العقد - الذي تم توقيعه بحضور وزير النفط بيجن زنكنة اليوم السبت - لمدة 10 سنوات وبقيمة 1.38 مليار دولار ويستهدف رفع طاقة الانتاج بحقلي "بارسي" و"برنج" من 52 الف الى 85 الف برميل يوميا واستحصال نحو 121 مليون برميل نفط اضافية من مكامن.

كما يشمل حفر 29 بئرا جديدا وصيانة 8 آبار وتركيب مضخات داخلية في 45 بئرا وتنفيذ عمليات حفر طبقات وتركيب أنابيب تحت الارض، يستهدف ايضا زيادة طاقة انتاج بالحقلين 33 الف برميل نفط خام يوميا لتعزيز الايرادات النفطية بواقع 1.650 مليون برميل يوميا (باحتساب البرميل 50 دولارا).