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رقم الخبر: 275551 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 22:01 الاقسام: اقتصاد  
ایران تصدر منتجات الالبان الى 17 بلداً

ایران تصدر منتجات الالبان الى 17 بلداً

صدرت الجمهورية الاسلامية الايرانية منتجات الالبان الى 17 بلدا في العالم وبلغت قيمتها أكثر من مليار دولار خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس القادم).
وقال المدير التنفيذي لشركة صناعة الالبان الايرانية عبدالله قدوسي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت تستورد سنويا 400 مليون دولار من منتجات الالبان لغاية عام 2001 لكنها تحولت الى مصدر رئيسي لهذه المنتجات الغذائية الى 17 بلداً في العالم.
واضاف: ان قيمة صادرات منتجات الالبان الايرانية بلغت 700 مليون دولار فيما ستبلغ قيمتها نحو مليار دولار حتى نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس).
ولفت الى ان تصدير منتجات الالبان تتبوأ المرتبة الاولى مقارنة بالمواد الغذائية الاخرى فيما يعمل بهذا القطاع نحو مئة الف شخص واذا اضفنا بيع الحليب اليه سيبلغ عدد العاملين فيه نحو مليوني شخص.
ونوه الى ان معظم أجهزة منتجات الالبان يتم تصنيعها في البلاد حالياً والتي تعد الاحدث عالمياً ومنها أجهزة UHD والمثبتات ووصفها بالأجهزة الهامة التي صنعها في الخبراء المحليون لخدمة قطاع صناعة الألبان في البلاد.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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