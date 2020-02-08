*وفد روسي في أنقرة لبحث الوضع في شمال سوريا.. وتركيا تهدد دمشق *مواصلة قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل المسلحين

تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية بريف إدلب الشرقي وسيطرت على بلدة وتل كراتين الإستراتيجي شمال مدينة سراقب بعد انسحاب المجموعات المسلحة باتجاه منطقة تفتناز التي تبعد نحو 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من سراقب.

وأكدت مصادر ميدانية أن السيطرة على تل كراتين تأتي في سياق زيادة وتوسيع طوق الأمان حول مدينة سراقب بعدما بدأت وحدات من الجيش السوري بتحصين مواقعها بمحيط المدينة من الجهات الغربية والشمالية.

وأوضحت المصادر أن السيطرة على بلدة كراتين تتيح للوسائط النارية للجيش السوري الوصول إلى المناطق المحاذية لطريق سراقب- حلب من الجهة الغربية ما يعني القدرة على إستهداف أي تحركات معادية للمجموعات المسلحة وبالتالي حماية الجهة الشمالية من مدينة سراقب.

وكان الجيش السوري تقدم الجمعة باتجاه طريق سراقب تفتناز بشكل مفاجئ وسيطر على بلدة آفس وتلتها الإستراتيجية بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأكدت المصادر في ريف إدلب أن تغيراً مفاجئاً طرأ على سير العمليات العسكرية في منطقة سراقب حيث تقدمت وحدات من الجيش السوري باتجاه طريق سراقب تفتناز وسيطرت على بلدة آفس وتلتها بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" في المنطقة.

وعلى المحور الشرقي من محافظة إدلب، واصلت وحدات من الجيش السوري الجمعة عملياتها العسكرية باتجاه الشمال قاطعة الحدود الإدارية لمحافظة حلب بعد انتزاع بلدات "محاريم" و"آجاز" و"خواري" و"مكحلة" و"تل التباريز" الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظتي إدلب شرقا، وحلب جنوبا، ما يعني تضييق الخناق على المجموعات المسلحة المتواجدة شرق الطريق الدولي بين مدينة "سراقب" وبين بلدة "الزربة" بريف حلب الجنوبي.

هذا وأفاد مصدر محلي بتحرير الجيش السوري 16 قرية في ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي في أقل من 24 ساعة.

الجيش السوري حرر قرى إجاز وتل التبازير ومحاريم وخواري وكراتين وحوير العيس ورسم الورد وأباد في ريف إدلب الشرقي.

وفي ريف حلب الجنوبي سيطر الجيش على قرى برنة وزيتان.

كما أفاد مصدر ميداني أن جبهة النصرة وحلفاءها بدأوا بالانسحاب من الجيب الذي يسيطرون عليه شرقي طريق حلب دمشق.

هذا واستقدمت تركيا عشرات الآليات لتعزيز تواجدها في ريف إدلب، بعد حصار معظم نقاط المراقبة التابعة لها في المحافظة، خلال العملية العسكرية للجيش السوري للسيطرة على اتسترادي حلب دمشق وحلب اللاذقية.

وأفادت مصادر محلية في ريف إدلب، أن 3 أرتال للجيش التركي دخلت عبر معبر كفرلوسين شمال إدلب، خلال 72 ساعة، تضمّ عشرات الآليات الثقيلة والمدافع وأجهزة رادار وغرف مسبقة الصنع.

من جانبها ، أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن نقاط المراقبة في إدلب شمال غربي سوريا تواصل مهامها وقادرة على حماية نفسها.

وأضافت : أنها سترد بقوة على أي استهداف جديد لنقاط المراقبة التركية في إدلب، وعددها 12 نقطة.

وقالت وزارة الدفاع التركية : إن وحدات حماية الشعب الكردية لا تزال موجودة في شرق وغرب منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا.

وعزز الجيش التركي السبت نقاط مراقبته في محافظة إدلب عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة، كما أرسل الجمعة إلى المنطقة 150 آلية عسكرية وقوات خاصة "كوماندوز".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن أنقرة ستنشر منظومة الدفاع "حصار إيه" في منطقة إدلب، في خطوة تعد الأولى من نوعها للقوات التركية في سوريا.

وأمهل أردوغان الجيش السوري حتى نهاية فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية، مهددا بشن عملية عسكرية في المنطقة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين، جراء حادث سير في منطقة عملية "نبع السلام"، بشمال شرقي سوريا.

في السياق وصل وفد روسي، السبت إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة لبحث الوضع في إدلب.

وأفادت مصادر محلية إلى أن الوفد يضم مساعدا لوزير الخارجية، ومسؤولين عسكريين، وممثلين عن الاستخبارات الروسية.

والخميس الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن أنقرة تنتظر زيارة وفد عسكري روسي للبلاد، لبحث التطورات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال المتحدث إنه "قد يتم عقد اجتماع على نمط أستانه ، كما يمكن أن يلتقي الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، إلا أننا ننتظر زيارة الوفد العسكري الروسي حاليا".

من جهة اخرى، أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن 17 بلدة وقرية في منطقة خفض التصعيد بإدلب تعرضت لقصف المسلحين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي الموجز الصحفي اليومي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، إن العسكريين الروس رصدوا 25 عملية قصف استهدفت بلدات وقرى في محافظات اللاذقية وإدلب وحماة.

كما أفاد بورينكوف بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورية في مسارات مخطط لها، وأن جميع الفعاليات الخاصة بالدوريات جرت وفقا للخطط المعتمدة وبدون حوادث، بالإضافة إلى مواصلة الدوريات الجوية الحربية الروسية.

وأورد المسؤول العسكري أن ممثلي المركز الروسي، أجروا أربعة فعاليات إنسانية في أرياف حلب والرقة والحسكة، جرى خلالها توزيع 1000 سلة غذائية على المحتاجين، يبلغ وزنها الإجمالي 3.6 طن.