*543 قتيلا في العراق منذ بداية المظاهرات بينهم 17 من عناصر الأمن

أصدرت وزارة الدفاع العرقية بيانا بسبب "الظروف الاستثنائية الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد".

وجاء في البيان "إلى الشعب العراقي العظيم، إلى جميع النخب العراقية مرورا بالمتظاهرين السلميين الكرام.. (نحن سندكم)".

وتابع البيان "إلى بيرق الأمن والسلم الأهلي المتمثل بالجيش العراقي الباسل بكافة صنوفه وأسلحته ورجاله وفرسانه".

وأكد البيان "يمر بلدنا العزيز خلال هذه الايام بظروف استثنائية دقيقة وحساسة تتمثل بالحراك الشعبي المشروع ومارافقه من أعمال عنف مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الامنية من جهه أخرى وإلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وتوقف الدوام في المدارس والكليات ومؤسسات الدولة وتعطيل مصالح الناس حيث تأثرت إثر هذا التعطيل شرائح واسعة من الطبقة الفقيرة".

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن "قطعاتها المنتشرة في المناطق تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة"، لافتةً إلى أنها "تعمل على القضاء على بقايا تنظيم داعش مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية".

وأكدت الوزارة أن قواتها "تحلّت بأقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات منذ انطلاقتها"، موضحةً "وقوفها على مسافة واحدة من الجميع".

بالتوازي، عقد مستشار زعيم التيار الصدري أبو دعاء العيساوي، اجتماعاً مع ممثلي الخيام في ساحة التحرير، حيث جرى الاتفاق على سحب "القبعات الزرق" من الساحة بعد الاتفاق مع القوات الأمنية على تأمين محيطها.

وشهد الأربعاء الماضي اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في مدينة النجف، الأمر الذي استدعى حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة تحقيقية بأحداث العنف.

هذا وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات في العراق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن عدد القتلى.

وبحسب المفوضية، قتل 543 شخصا منذ انطلاق المظاهرات بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أشارت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن.

وأضافت المفوضية أنه تم اغتيال 22 ناشطا، وفقد 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم، حسبما ذكرت وكالة "فرنس برس".

ولفتت المفوضية الانتباه إلى أنه، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل إرهابيين اثنين حاولا استهداف قوة أمنية بمحافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر الحادث أيضا عن مقتل أحد أفراد القوة وإصابة آخر.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان السبت: "مقتل إرهابيين اثنين حاولا التعرض على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول لواء مغاوير صلاح الدين في منطقة مطيبيجة بواسطة إطلاق نار مباشر على مقر هذه السرية، حيث تم الرد عليهما وقتلهما، كما أدى الحادث إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

وأعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف، الجمعة، وجود حتى 27 ألف إرهابي أجنبي في سوريا والعراق.

والجدير بالذكر أن واشنطن دعت مرارا الجانب الأوروبي إلى استقبال مقاتليه من تنظيم "داعش" لحل أزمة محاكمة داعش، ورفضت أغلبية الدول الأوروبية الاقتراح الأمريكي، حيث يسعى الأوروبيون إلى إنشاء محكمة في الشرق الأوسط لمحاكمتهم في مناطقهم [العراق أو سوريا]. ولكن تبقى معضلة مثل تطبيق عقوبة الإعدام التي ينكرها الاتحاد الأوروبي وما زالت الأزمة مستمرة بدون اتفاق بين الدول الأعضاء. وقد بدأت تركيا بالفعل بإعادة "إرهابيين تنظيم داعش" المعتقلين لديها إلى مواطنهم الأصلية.