كثف العدوان السعودي الأمريكي، السبت، غاراته على محافظة صنعاء، فيما صعد من خروقاته لاتفاق السويد بمحافظة الحديدة.

تحرير 4 من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية في عملية تبادل

ففي محافظة صنعاء شن طيران العدوان 9 غارات على نقيل الفرضة بمديرية نهم، بالإضافة إلى غارة على جبل صلب بذات المديرية.

وفي محافظة الحديدة قصف الغزاة والمرتزقة بصاروخين موجهين على منطقة 7 يوليو السكنية وصاروخ على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

كما قصف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على أماكن متفرقة من حي 7 يوليو، فيما أطلقوا 4 صواريخ كاتيوشا على منطقة كيلو16.

واستهدف قوى العدوان بالمدفعية جوار قرية البغيل بمديرية حيس، كما قصفت بالمدفعية منزل أحد المواطنين في منطقة الربصة بمديرية الحوك.

وكانت قوات الرئيس الهارب هادي والتحالف السعودي قد تمكنتا من السيطرة على جبل صلب الاستراتيجي في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وتدور مواجهات عنيفة أيضاً بين الطرفين في مديرية المُتون شمالي غرب المحافظة امتداداً إلى منطقة العَقَبَة في مديرية الخَبْ والشَعْف شرقي المحافظة الصحراوية مع السعودية شرق اليمن.

وخلال الساعات الماضية استهدفت طائرات التحالف السعودي بـ 5غارات منطقة العَطن في مديرية بكيل المير بمحافظة حَجَّة، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي وأضرار مادية للمواطنين، وطاولت غارات جوية للتحالف السعودي منطقة المَزْرَق الحدودية في مديرية حَرَض بمحافظة حَجَّة شمال غرب اليمن قبالة جيزان السعودية.

كذلك شنّ التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديرية باقِم الحدودية شمالي محافظة صعدة قبالة عسير السعودية.

إلى ذلك أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، الجمعة، تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل.

وقال المرتضى في تغريدة لهُ في تويتر" تم تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في جبهة شبوة في عملية تبادل عبر وساطة محلية.

يُذكر أن رئيس لجنة شؤون الأسرى أعلن في يوم 25 من الشهر الفائت تحرير 8 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي عبر وساطة محلية.

وتستمر عمليات تبادل الأسرى على دفع صغيرة عبر وساطات محلية خارج إطار الأمم المتحدة التي عجزت عن تنفيذ اتفاق ملف الأسرى الموقع برعايتها الكل مقابل الكل من الطرفين.

من جانب آخر، نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة من عملية البنيان المرصوص تظهر سيطرة القوات المسلحة في حكومة صنعاء على جبل صَلِب الاستراتيجي الفاصل بين محافظتي مأرب وصنعاء والمواقع المحررة غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد.

كما أوضحت المشاهد الخسائر الفادحة في قوات الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي ومعداتها خلال استعادة الجيش واللجان الشعبية السيطرة على جبل صلب الاستراتيجي وعدد من المواقع رغم الغارات الجوية المكثفة للتحالف السعودي التي حاولت منع الجيش واللجان الشعبية.