وثيقة فلسطينية للأمم المتحدة: 300 خرق للقانون الدولي في صفقة ترامب

الصحة العالمية ترفض مقترحا صهيونيا حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية

يحمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل وثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية توضح وجود300 خرق للقانون الدولي ضمن خطة صفقة ترامب.

وسيتوجه عباس إلى نيويورك الاثنين المقبل حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة "صفقة ترامب".

وقال القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة "فرانس برس" إن الوثيقة ستوزع باللغة الانكليزية على جميع أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا للوكالة تشير الوثيقة التي أعدتها أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية إلى أنّ خطة ترامب "احتوت في مجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي".

وتشير إلى أن الانتهاكات تمس بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويتعلق أبرزها بالقدس حيث "لا تتمتع "إسرائيل" بأي حقوق سيادية"، ولم يعترف المجتمع الدولي بضمها، والاستيطان، والأمن، وحقوق اللاجئين، والأسرى.

كما تلقي الضوء على الخروقات المتعلقة بالسيادة وقطاع غزة والموارد الطبيعية والاقتصاد.

وأعلن ترامب في نهاية الشهر الماضي في واشنطن وبحضور رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني بنيامين نتانياهو، خطته أو ما يسمى بـ"صفقة القرن".

من جهة أخرى رفض المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية السبت مقترحاً للكيان الصهيوني بإلغاء البند المعنون “الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل” من جدول أعمال الدورة القادمة لجمعية الصحة العالمية بعد فشله بالحصول على الأغلبية نتيجة معارضة 15 دولة مقابل تأييد سبع دول.

وأدان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا في كلمة ألقاها أمام الدورة 147 للمجلس استمرار سلطات العدو الصهيوني برفض السماح لمنظمة الصحة العالمية القيام بولايتها في الاطلاع على الأوضاع الصحية للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل.

وطالب آلا المنظمة بإيفاد بعثة ميدانية دون قيد أو شرط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لتقييم الأوضاع وتوضيح العقبات التي تعترض حصول المواطنين السوريين تحت الاحتلال الصهيوني على الرعاية الصحية المناسبة بما فيها العقبات الناجمة عن القيود المفروضة على تنقلهم وسبل تطوير نظام صحي مستدام في الجولان السوري المحتل تنفيذاً لمقررات جمعية الصحة العالمية.

وشدد السفير آلا على ضرورة أن يشمل التقييم رصد الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن قرار سلطات العدواحتلال الإسرائيلي إقامة توربينات هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية في الأراضي الزراعية العائدة للمواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وتأثيراتها السلبية على صحتهم.

وأكد آلا أن المحاولات الصهيونية المستمرة لتقويض بند “الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل” المدرج على جدول أعمال جمعية الصحة العالمية تهدف في المضمون والتوقيت لشرعنة الاحتلال الصهيوني الذي يستمر بانتهاك قرارات الأمم المتحدة والمقررات ذات الصلة الصادرة عن جمعية الصحة العالمية وتسعى إلى التهرب من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على “إسرائيل” بوصفها القوة القائمة بالاحتلال وإلى التعتيم على ممارساتها التي تنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري المحتل.

ميدانياً قُتل محتج فلسطيني بالرصاص في الضفة الغربية الجمعة في الوقت الذي تبادل فيه زعماء فلسطينيون وأمريكيون الاتهامات بالمسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطة للسلام في الشرق الأوسط رفضها الفلسطينيون واصفين إياها بأنها متحيزة.

ووفقا لوكالة "رويترز" اندلعت الاشتباكات مرارا بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية منذ أن كشف ترامب النقاب عن مقترحات السلام وكان يقف إلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبهذا يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أربعة. وأصيب أكثر من 12 إسرائيليا في هجمات دهس أو نتيجة إطلاق الرصاص منذ أعلن ترامب الاقتراح.

وتجمع مشيعون في الضفة الغربية المحتلة للمشاركة في جنازة شرطي فلسطيني كان قد قُتل بالرصاص في اضطرابات الجمعة. وقالت السلطات الفلسطينية إنه قُتل بنيران إسرائيلية.

ووقعت اشتباكات متقطعة الجمعة بين محتجين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من قريبة عزون، التي أقيمت بها جنازة الشرطي.

واشتبك فلسطينيون أيضا مع القوات الإسرائيلية في أريحا وأحرقوا الإطارات في قرية بلعين بالضفة الغربية.

وقال مسعفون فلسطينيون إن أحد المحتجين أصيب بالرصاص ولاقى حتفه قرب طولكرم.

وقال محمد بركة وهو يلوح بعلم فلسطيني في بلعين "لن يسمح الشعب الفلسطيني بتمرير صفقة القرن" في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية.

وأضاف بركة وهو عضو سابق في البرلمان الإسرائيلي" إنهم يقاتلون من أجل شخصيتهم الوطنية واستقلال بلادهم".

ورفضت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس خطة ترامب للسلام، التي تمنح إسرائيل معظم ما سعت له خلال عقود من الصراع بما في ذلك مدينة القدس وجميع الأراضي المحتلة تقريبا التي تبنى عليها مستوطنات.

هذا وفتحت قوات العدو الصهيوني، السبت، نيران رشاشاتها اتجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، فيما أصيب 5 فلسطينيين برصاص العدو غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة " فلسطين اليوم" بأن جنود العدو المتمركزة في منطقة القُلب العسكرية، أطلقت الرصاص بشكل عشوائي اتجاه الأراضي، دون وقوع إصابات.

يُشار إلى ان قوات العدو، تواصل إطلاق النار وقنابل الغاز، اتجاه المزارعين المحاذيين للسياج الفاصل شرقي محافظات غزة الخمس، بهدف النيل منهم وعدم العمل بداخل أراضيهم بأريحية تامة.

وفي الضفة الغربية ذكرت مصادر طبية فلسطينية، بأن 5 مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص العدو في قرية العرقة جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

واندلعت مساء الجمعة مواجهات بين الشبان وقوات العدو في قرية العرقة وأطلق جنود العدو الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

وذكرت مصادر طبية بأن 5 مواطنين أصيبوا بجراح مختلفة في الأطراف السفلية ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما استشهد شاب فلسطيني الجمعة، متأثرًا بجروحه نتيجة إصابته بالرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة مع قوات العدو ببلدة قفين في طولكرم بالضفة الغربية.

وأصيب 3 جنود إسرائيليين، جرّاء رشقهم بالحجارة من قبل الشبان متظاهرين خلال المواجهات في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية.