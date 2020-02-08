وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، على رأس وفد إلى إثيوبيا للمشاركة في فعاليات الدورة الـ33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي والتي تبدأ الأحد ولمدة يومين، بحسب ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وكان السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، صرح بأن الرئيس السيسي سيشارك في فعاليات القمة، حيث يلتقي عددا من الرؤساء والقادة الأفارقة والضيوف الدوليين البارزين.

وأشار عبد الخالق إلى أن الرئيس السيسي سوف يترأس الجلسة المغلقة في أول أيام القمة لعرض التحديات التي تقف أمام تقدم القارة السمراء.

ولفت عبد الخالق إلى أنه ستكون هناك بعد الجلسة المغلقة، جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكشف أسامة عبد الخالق أن الرئيس المصري سيلقي كلمته الختامية لعرض حصاد الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال العام المنصرم.