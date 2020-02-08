إعتبر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية محمد جواد ظريف ان الحل الوحيد للأزمة السورية هو سياسي، معلناً إستعداد ايران التام للتعاون ضمن إطار إحترام السيادة والاستقلال ووحدة الاراضي السورية.

وأفاد المرکز الاعلامي لوزارة الخارجية، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلتقى، السبت، في طهران بالمبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الشأن السوري "غير بيدرسون" ليبحث معه آخر التطورات والاحداث في سوريا.

وإعتبر محمد جواد ظريف خلال اللقاء ان الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي معلنا إستعداد ايران التام للتعاون ضمن إطار احترام السيادة والإستقلال ووحدة الأراضي السورية.

من جانبه عرض بيدرسون رؤيته حول الحل السياسي وقضايا أخرى وبحث مع وزير الخارجية مستجدات الأزمة في سوريا.

وفي الموضوع السوري أيضاً بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، الوضع حول سوريا، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الروسية، الجمعة.

وخلال اللقاء اعتبر مساعد وزير خارجية روسيا " سيرغي فرشين" صفقة القرن التي طرحها ترامب بأنها غير مجدية ولا يمكن ان تحقق اهدافها.

وقال: إن هذه الصفقة وبسبب تعارضها مع القوانيين المدنية لايمكن ان تثمر في حل النزاع بين فلسطين اسرائيل.

واعرب فرشین عن تعازية باستشهاد الفریق سلیماني وکذلك سقوط الضحایا جراء حادث الطائرة الاوکرانیة وقال: إن الاجراء الامريكي الذي أدى الى استشهاد الفريق سليماني هو نقض صريح للقوانيين الدولية وهو مدان.

من جانبه ، شدد سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو على عزم ايران لتنمية العلاقات مع روسيا وقال: إن الظروف الاقليمية تجعل تطوير التعاون الاقليمي بين ايران وروسيا ضروريا.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الطرفين "بحثا عددا من القضايا الملحة من الأجندتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك الوضع الراهن حول سوريا، وأعربا عن دعمهما لعمل اللجنة الدستورية (السورية) في جنيف".

وتابع البيان: إن الطرفين أكدا تمسكهما المشترك بمواصلة "التعاون المثمر في إطار صيغة أستانة".

وتعد إيران طرفا، إلى جانب روسيا وتركيا، في المحادثات الرامية إلى حل الأزمة السورية والتي بدأت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان (أستانة سابقا)، في العام 2017.

ويوم الخميس، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن أنقرة تعمل على عقد جولة جديدة من مباحثات أستانة خلال شهر مارس المقبل.