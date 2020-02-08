* رئيس مجلس النواب اللبناني: فلسطين تحتاج لان تكون السيوف معها لا عليها وصفقة القرن مشروع حرب لاسلام * رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي نسخة من وثائق صفقة القرن في القمامة

أكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المقام في العاصمة الأردنية عمان، السبت، رفض كل أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل، مشددًا على التمسك بالمبادرة العربية للسلام في 2002.

وشدد أيضًا على أن "المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويتركها رهينة للمطامع، ويهدد بافتعال حرب دينية تكون إسرائيل طرفًا أساسيًا فيها".

وأكد "البحث عن إجراءات قانونية تضع حدًا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية. وندعو الشعوب حول العالم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الدولية لتعرية وجه الاحتلال".

وكان الاتحاد البرلماني العربي قد عقد أمس السبت، اجتماعاً طارئاً في العاصمة الأردنية عمان حيث ناقش سبل الرد على "صفقة القرن"، وأكد الموقف العربي الرافض لها والداعم للشعب الفلسطيني.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى جانب ممثلين عن عشرين برلماناً عربياً، بينهم 16 رئيساً.

وصدرت عن المؤتمر الذي ترأسه رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، مجموعة من التوصيات التي تؤكد وقوف البرلمانات العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندتها لحقوقه غير القابلة للتصرف.

الطراونة أكد لدى استقباله الوفود البرلمانية العربية، إن "الاتحاد البرلماني العربي يجتمع في عمّان وسط ظروف عربية دقيقة، وملفات عالقة، ومنعرجات خطيرة تمر بها القضية الفلسطينة".

وشدد الطراونة أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي في رفض أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة المستقلة وحق العودة والتعويض للاجئين.

من جهته، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون العرب بـ "مضاعفة دعمهم المادي والسياسي والبرلماني للشعب الفلسطيني تعزيزا لصموده على أرضه، وإفشالاً لصفقة القرن الأميركية-الإسرائيلية".

وفي كلمته خلال الاجتماع الطارئ، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن فلسطين ستعود وستعود القدس عاجلًا أم آجلًا.

ونيابةً عن الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، أقدم الغانم على رمي نسخة من صفقة القرن المشؤومة في القُمامة لأن مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ، كما قال.

كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمته بالاجتماع أن "فلسطين تحتاج لأن تكون السيوف معها لا عليها وصفقة القرن مشروع حرب لا مشروع سلام، سائلاً:"أي اسلام ومسلمين وأي مسيحية من دون القدس وكنيسة القيامة ومهد السيد المسيح؟"

ورفض الرئيس بري رفضًا مطلقًا لفرض توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم.

وأكد أن صفقة القرن هي نسخة طبق الأصل لمشروع نتنياهو بيهودية الكيان منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن فلسطين اليوم تستصرخ بالعرب قيم الشجاعة والمروءة والشهامة ليس طلبًا لطوق نجاة لنفسها انما هي أيضًا صرخة فلسطينية لكل العرب لإيقاظ الوعي حيال الخطر المحدق بالأمة من محيطها إلى خليجها انطلاقًا من الجغرافيا الفلسطينية وصولًا الى كل الجغرافيا العربية، مشددًا على أن سقوط فلسطين سقوط للأمة.

وأشار الرئيس بري الى أن صفقة القرن التي تدعو الى نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة تمثل دعوة صريحة للاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني، مؤكدًا باسم لبنان والمجلس النيابي رفض وإدانة الصفقة بكل مندرجاتها.

وشدد على أن ثابتتين فقط تجعلنا قريبين من فلسطين ومن خلالهما نضع الحلم الفلسطيني في التحرير والعودة على طريق التحقيق هما الوحدة والمقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة.

وتضمّن الاجتماع الذي عقد تحت عنوان: دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة "قضية العرب والمسلمين"، ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وصدور بيان ختامي.