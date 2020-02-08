وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" الذي تستضيفه العاصمة الماليزية كوالالامبور، لفت مهاتير محمد الى أن "الخطة التي أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع "اسرائيل"، لا تأتي بأيّ حلّ من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، وأضاف: "ماليزيا تعتبر هذا العرض غير مقبول ومجحف للغاية، فالخطة المذكورة تقدم مدينة القدس المقدسة لـ"اسرائيل" على طبق من ذهب، من أجل مُفاقمة الوضع الراهن أكثر".

ورأى أن" الخطة المزعومة لـ"السلام، لن تجلب إلّا مزيدًا من الصراع إلى المنطقة"، وأردف: "هذه الخطة لتحريض المليارات من الناس في العالم، وتم إعدادها من جانب واحد بصورة تامة، فلم تتم حتى إستشارة فلسطين، الجانب الآخر المعني بهذا العرض".

وأشار إلى فشل الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، ودعا الرأي العام العالمي إلى الحديث أكثر عن فلسطين.

وأكد أن الوقوف في وجه محاولات التقليل من أهمية القضية الفلسطينية، وعدم جعلها طي النسيان، مهمة ملقاة على عاتق "مواطني العالم".

وانطلق مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" في نسخته الثالثة بمشاركة نحو 500 سياسي من بلدان مختلفة.