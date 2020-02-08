تحتوي هذه المنطقة الجيولوجية على بعض الظواهر الجيولوجية الجديرة بالاهتمام بأشكال مختلفة نظراً لوقوعها على شاطئ البحر الجميل في الخليج الفارسي وغابة على البحر. تضم الحديقة مجموعة من المواقع الجغرافية ذات القيمة العالمية (مكان به ظواهر جيولوجية نادرة وقيّمة) مثل وادي النجوم، ووادي الشاهكوه، وقبة الملح، ووادي التماثيل، والوادي المالح، ودولاب، وجبل كوكورا، وسقف قشم وما إلى ذلك. يعتبر قشم جيوبارك أول جيوبارك لإيران وهو الوحيد في الشرق الأوسط، يتمتع بأهمية كبيرة من حيث وجود الظواهر الجيولوجية المختلفة، وتنوعها، مثل البيئة والمعالم الأثرية والحياة البرية وما إلى ذلك، من الحدائق الجيولوجية الأخرى.



