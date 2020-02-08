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رقم الخبر: 275538 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 16:22 الاقسام: سياحة  
«قشم».. الحديقة الجيولوجية في محافظة هرمزكان
الجيوبارك الوحيد في الشرق الأوسط

«قشم».. الحديقة الجيولوجية في محافظة هرمزكان

الحديقة الجيولوجية "قشم" هي منطقة شاسعة حدودها واضحة المعالم وبعض الظواهر الجيولوجية الرائعة تقع في منطقة محدودة.وهي سلسلة طولية تؤدي إلى الشاطئ الشمالي والجنوبي من الجنوب وقريتي طبل وسلخ من الشرق وقريتي غوري وكاني من الغرب.

تحتوي هذه المنطقة الجيولوجية على بعض الظواهر الجيولوجية الجديرة بالاهتمام بأشكال مختلفة نظراً لوقوعها على شاطئ البحر الجميل في الخليج الفارسي وغابة على البحر. تضم الحديقة مجموعة من المواقع الجغرافية ذات القيمة العالمية (مكان به ظواهر جيولوجية نادرة وقيّمة) مثل وادي النجوم، ووادي الشاهكوه، وقبة الملح، ووادي التماثيل، والوادي المالح، ودولاب، وجبل كوكورا، وسقف قشم وما إلى ذلك. يعتبر قشم جيوبارك أول جيوبارك لإيران وهو الوحيد في الشرق الأوسط، يتمتع بأهمية كبيرة من حيث وجود الظواهر الجيولوجية المختلفة، وتنوعها، مثل البيئة والمعالم الأثرية والحياة البرية وما إلى ذلك، من الحدائق الجيولوجية الأخرى.


 

 

الحديقة-الجيولوجية في قشمالحديقة-الجيولوجية في قشم
 
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