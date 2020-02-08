يعد منزل الإمام الخميني "قدس"، وهو أول زعيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحد المباني الهامة في مدينة قم المقدسة التي تتمتع بخلفية سياسية واجتماعية خاصة، وقد اشتهرت بسبب موقعها في منطقة “يخجال قاضي”..

هذا المبنى هو أحد المعالم الأثرية في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي وكان آخر منزل سكني للإمام الخميني في فترة إقامته في هذه المدينة.

تم شراء هذا المبنى من قبل الإمام الخميني في عام 1335 وعاش في هذا المنزل حتى عام 1342. أُعطي هذا المنزل إلى شقيق الإمام آية الله “بسنديده”، بعد نفي الإمام إلى تركيا ومع تغيير مكانه في المنفى إلى النجف، تم الحاقه ببيت القيادة (بيت الرهبري) من قبل الحاج أحمد الخميني في عام 1373.

بيت الامام الخميني في مدينة قم مكون من طابقين "الطابق الارضي والقبو" وهو بيت بسيط جدا. يوجد درج في وسط المبنى يقسمه إلى الجزء الخارجي (الشرقي) والجزء الداخلي (الغربي).

والساحة في القسم الجنوبي وفي القسم الشمالي والشرقي والغربي فناءات مسقفة؛ يوجد سلم يقسم الفناءات الى قسمين قسم الضيوف وقسم السكن ، الصالة في القسم الشرقي كانت مكان لالقاء خطابات الامام الخميني (ره).

الأسطح الداخلية للمنزل ليس لها زخرفة وتمت تغطيتها بالجص. الأسطح الخارجية أيضاً من الطوب البسيط والجص الأملس بدون استنسل.

على الرغم من كونها مناسبة من حيث المقارنة مع غيرها من المنازل في قم، فهي بسيطة للغاية ودون أي زخرفة. لم يكن بيت الإمام الخميني مكان حياته في هذه المدينة فحسب، بل كان أيضاً للعديد من الاجتماعات العامة والمحاضرات والاجتماعات السياسية الهامة التي عقدت في هذا المكان.

يرتاده العديد من الزوار من مختلف انحاء العالم لانه يمثل حقبة زمنية مهمة في تاريخ ايران.



