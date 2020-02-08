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رقم الخبر: 275535
تاريخ النشر: شباط 08, 2020
الوقت: 15:46
الاقسام: محليات
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الکلمات المفتاحية
الوفاق
فلسطين
صفقة القرن
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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