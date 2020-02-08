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رقم الخبر: 275534 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 15:45 الاقسام: منوعات  
مسرح الجيش الروسي يحتفل بعيد ميلاده الـ90

مسرح الجيش الروسي يحتفل بعيد ميلاده الـ90

احتفل المسرح الأكاديمي المركزي للجيش الروسي يوم 6 فبراير بعيد ميلاده الـ90.

وبدأت الاحتفالات بافتتاح متحف مسرح الجيش الذي شارك في إعداده أفضل الفنانين التشكيليين والنحاتين الروس.

وحفرت على أرضية المتحف نجمة كبيرة باعتبارها رمزا للجيشين السوفيتي والروسي ومسرح الجيش كذلك.

صورة أرشيفية

وعرضت في مساء اليوم ذاته مسرحية (الطبالة) المشهورة من إخراج كبير مخرجي المسرح، بوريس موروزوف. وكانت المسرحية الأسطورية تلك قد عرضت لأول مرة في خمسينات القرن الماضي وتسلط الضوء على الأيام الأولى للحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945)  . ومنذ ذلك الحين تدخل كل عام ربرتوار المسرح.

يذكر أن تأسيس مسرح الجيش السوفيتي يعود إلى عام  1940 حين أنشئ المبنى الخاص به في ساحة سوفوروف بموسكو. لكن بعض المؤرخين يقولون إن تاريخ ولادة المسرح يعود إلى عام 1922 حين بدأت فرقته الجوالة تنتقل من وحدة عسكرية إلى أخرى وتقدم مسرحياتها.

ويعتبر مسرح الجيش الروسي اليوم من أكبر المسارح في موسكو وروسيا. أما مبنى المسرح فهناك 3 أدوار تحت الأرض وخشبتان دوارتان كبيرتان لا مثيل لهما في المسارح الروسية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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