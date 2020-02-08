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رقم الخبر: 275533 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 15:44 الاقسام: منوعات  
اكتشاف ترسانة تعود إلى القرن الخامس عشر في قلعة سيمبالو

اكتشاف ترسانة تعود إلى القرن الخامس عشر في قلعة سيمبالو

أعلن المكتب الإعلامي لمتحف التاريخ والحضارة في القرم، عن العثور على ترسانة أسلحة تعود لدولة جنوة في أحد أبراج قلعة سيمبالو.

ويشير المكتب الإعلامي، إلى أن البعثة العلمية التابعة لمتحف خيرسون وجامعة خاركوف، بدأت عام 2013 بدراسة البرج رقم خمسة في قلعة سيمبالو الواقعة في منطقة بلاكلافا. وبدأت بعثة مشتركة لمتحفي الأرميتاج وخيرسون، عمليات البحث في المكان عام 2017 ، (وخلال عمليات البحث والتنقيب في قاع البرج عثر علماء الآثار على أكثر من ألف شريحة حديدية تستخدم في صنع دروع يلبسها المقاتل، على بعضها آثار أقمشة، وهذا يعني أنها تعود لحماة القلعة...كما عثر العلماء على آلاف الحراب الحديدية المستخدمة في صنع السهام والرماح).

وعثر العلماء أيضا على أبازيم نحاسية وحديدية كانت تستخدم في ربط الأحزمة والدروع الشخصية. كما عثروا على سيوف وخناجر وكرات نحاسية استخدمت في القرن الخامس عشر بمثابة قنابل للمدفعية.

ويشير علماء الآثار إلى أن هذا الاكتشاف هو مجمع أثري فريد لا مثيل له في جميع الآثار التي اكتشفت في شرق أوروبا. ويعطي هذا الاكتشاف معلومات جيدة عن تاريخ قلاع دولة جنوة في القرم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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