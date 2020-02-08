اكتشف غواصان قبرا غريبا لامرأة ذات جمجمة مشوهة للغاية، عاشت في شبه جزيرة يوكاتان، منذ ما لا يقل عن 9900 عام، ما يجعلها واحدة من أوائل السكان المعروفين في المكسيك الآن.

وأعاد العلماء تشكيل هيكل المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والتي تعرضت جمجمتها لثلاث إصابات مختلفة، ما يشير إلى أن شيئا ما ضربها بشدة وكسر عظام جمجمتها.

وكشفت دراسة جديدة أن الجمجمة أصيبت بتشوهات تشبه فوهة البركان، وهي شبيهة بالأضرار الناجمة عن البكتيريا المسببة لمرض الزهري.

وعُثر على رفات المرأة في كهف تحت الماء يعرف باسم تشان هول بالقرب من مدينة تولوم المكسيكية، بواسطة اثنين من الغواصين.

وعلى الرغم من الضرر الواضح في الجمجمة، إلا أن الخبراء غير قادرين على تحديد سبب الوفاة.

ويشار إلى أن شكل جمجمتها يختلف اختلافا كبيرا عن البشر الآخرين الذي عاشوا في المنطقة في ذلك الوقت، وحتى بعد فترة وجيزة من نهاية العصر الجليدي الأخير.

ويعتقد الخبراء أن هذا دليل على أنه ليس كل الأشخاص القدامى في الأمريكتين دخلوا المنطقة بشكل فردي، كما تقول النظريات التقليدية، وبدلا من ذلك، فإن النظرية الجديدة تقول إن مجموعتين على الأقل، مختلفتين جسديا، وصلتا إلى القارة الأمريكية من مناطق جغرافية مختلفة.