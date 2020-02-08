ومن الجدير بالذكر أن العاملين في المدارس والمستشفيات ممنوعون من صبغة الشعر. أما من تبقى لو شعره (الأصلي)، فيتعين عليه صبغ شعره باللون الرمادي، حتى يتناسب مع شيبة رئيس الجمهورية. وإذا قام الرئيس بزيارة إحدى المناطق، فلابد وأن يرى موظفين شيّبا فقط.

وكانت مؤسسات الدولة، والمدارس والمستشفيات قد اضطرت في عام 2019 إلى شراء صورة جديدة لبيرديمحمدوف وهو بالشعر الرمادي، بعدما زحفت الشيبة على شعره الأسود في الأصل. وقد أخفى الرئيس شعره الأشيب بالصبغة، وهو ما يطلبه من موظفيه الآن.