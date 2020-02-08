احرزت منتخبات ايران 9 ميداليات ملونة في ختام المرحلة النهائية لمسابقات كرة الريشة في اطار بطولة فجر الدولية.

وحصد المنتخب الوطني الايراني للسيدات في ختام المسابقات التي جرت في صالة الشهيد آية الله دستغيب بمدينة شيراز (جنوب) ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات.

وبدأت الدورة التاسعة والعشرين من بطولة (فجر) الدولية لكرة الريشة الطائرة يوم الثلاثاء 4 فبراير في شيراز بمشاركة 14 فريقا من إيران ودول أخرى.

وشارك في البطولة 28 لاعبا في فئتي الرجال والنساء من كندا والمكسيك وأمريكا وأفغانستان وبلجيكا وبلغاريا وسلوفاكيا والنمسا والهند وباكستان والعراق وأوكرانيا وإيران.