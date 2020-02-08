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رقم الخبر: 275521 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 14:59 الاقسام: رياضة  
9 ميداليات ملونة حصاد ايران في مسابقات كرة الريشة
ببطولة فجر الدولية..

9 ميداليات ملونة حصاد ايران في مسابقات كرة الريشة

احرزت منتخبات ايران 9 ميداليات ملونة في ختام المرحلة النهائية لمسابقات كرة الريشة في اطار بطولة فجر الدولية.

وحصد المنتخب الوطني الايراني للسيدات في ختام المسابقات التي جرت في صالة الشهيد آية الله دستغيب بمدينة شيراز  (جنوب) ميداليتين ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات.

وبدأت الدورة التاسعة والعشرين من بطولة (فجر) الدولية لكرة الريشة الطائرة يوم الثلاثاء 4 فبراير في  شيراز بمشاركة 14 فريقا من إيران ودول أخرى.

وشارك في البطولة 28 لاعبا في فئتي الرجال والنساء من كندا والمكسيك وأمريكا وأفغانستان وبلجيكا وبلغاريا وسلوفاكيا والنمسا والهند وباكستان والعراق وأوكرانيا وإيران.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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