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رقم الخبر: 275520 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 14:30 الاقسام: رياضة  
الحكم الايراني (علي رضا فغاني) يقود مباراة في دوري ابطال آسيا

الحكم الايراني (علي رضا فغاني) يقود مباراة في دوري ابطال آسيا

في رسالة بعثها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الى الحكم الايراني الدولي (علي رضا فغاني) ومساعديه طلب منه التحكيم في مباريات دوي ابطال آسيا لكرة القدم.

وبحسب الاتحاد الآسيوي فان الحكم الايراني الدولي سيقوم بتحكيم مباراة فريقي (جوهر دار التعظيم) من ماليزيا و(سون سامسونغ) من كوريا الجنوبية والتي ستقام يوم 3 مارس / اذار 2020 في مدينة باهور الماليزية.

وكما افاد الاتحاد سيساعد الحكم الايراني فغاني كل من الحكمين الايرانيين (محمد رضا منصوري) و (محمد رضا ابوالفضلي)، والحكم الرابع سيكون من كازاخستان والمشرف على الحكام من قطر.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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