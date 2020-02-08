حقق بيكان تعادلاً ثميناً في أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد عبد ا.. ويسي، فقد كان فريق ماشين سازي تبريز متقدماً بهدفين الى الدقيقة 90 من عمر المباراة، حيث سجل لاعب بيكان محسن شيخ سليماني الهدف الاول لبيكان وبعد ذلك بأربع دقائق أي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز احسان جودكي الهدف الثاني لبيكان وهو هدف التعادل ليسجل اول تعادل واول نتيجة تعتبر جيدة على أرض الخصم للمدرب ويسي.

هذا وسجل هدفي الفريق المضيف "ماشين سازي تبريز" كل من "فردين عابديني" في الدقيقة 35 و"علي آل كثير" في الدقيقة 75.

فيما اذاق فريق ذوب آهن اصفهان فريق صنعت نفت ابادان الهزيمة الثالثة على التوالي، فقد فاز فريق ذوب آهن على فريق صعب ومتمرس بنتيجة 1 – صفر، وقد اعترف مدرب ذوب اهن "میودراگ رادولوویچ" بذلك حيث قال: كانت مباراة صعبة وكانت انفاسنا محبوسة!!..

هذا وجاء هدف الفوز عن طريق اللاعب الاجنبي لفريق ذوب آهن في الدقیقة 57 (دارکو بیدوف)، ومن الامور اللافتة لهذه المباراة كان الحارس اللبناني لذوب آهن (مهدي خليل)، فقد انقذ مرماه من عدة محاولات بعضها كانت عبارة عن اهداف محققة انقذها مهدي خليل!.

وفي المباراة الثالثة التي جرت عصر الجمعة في طهران فقد تعادل سايبا مع ضيفه بارس جنوبي جم بهدف لكل منهما، أما المبارتين الاخرتين واللتين كانتا على ملعبي الفريقين المتذيلين لترتيب الدوري العام، ونقصد بهما غل غهر سيرجان وشاهين بوشهر، فقد حققا نتائج جيدة هذا الاسبوع.

أما بالنسبة لفريق غل غهر سيرجان فقد حقق تعادلاً ايجابياً أمام أحد الفرق القوية في الدوري والذي يضم عناصر من المنتخب الوطني الايراني ألا وهو تراكتور سازي تبريز، حيث تعادلا بهدف لكل منهما وبقي الفريق السيرجاني بالمركز قبل الاخير فيما ارتقى الفريق التبريزي الى المركز الثالث.

ولكن الفريق الذي يقبع في آخر الدول حقق فوزين متتالين في آخر مباراتين له، حيث فاز عصر الجمعة في نتيجة غير متوقعة على فريق نساجي مازندران بهدفين لواحد.