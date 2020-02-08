كسر روجر فيدرر ورافاييل نادال الرقم القياسي لأكثر مباراة يحضرها جمهور في تاريخ لعبة التنس، أثناء اللقاء الخيري الذي جمعهما في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

ولعب فيدرر ونادال وسط 51 ألف و954 متفرج بينهم رجل الأعمال بيل غيتس والفنان الساخر تريفور نوا.

وحمل اللقاء اسم (المباراة في أفريقيا) ونظمته (مؤسسة روجر فيدرر) لأهداف خيرية، وتحديدا من أجل جمع مليون دولار لتمويل مشروعات المؤسسة التعليمية في جنوب أفريقيا، وهو الهدف الذي تحقق وبفائض كبير حيث بلغت عائدات اللقاء 3.5 مليون دولار.

أما نتيجة المباراة فقد كان الفوز فيها من نصيب اللاعب السويسري وبنتائج مجموعات 6-4 و3-6 و6-3.

كان نادال قد صرح لوكالة الأنباء الإسبانية أثناء التسخين قبل المباراة: (ستكون ليلة مميزة للغاية، أعتقد أن مواجهة روجر هنا في جنوب أفريقيا واللعب لصالح مؤسسته شيء أكثر خصوصية. سنحاول الاستمتاع بكل لحظة وتقديم مباراة جميلة تمتع المشاهدين).

من جانبه، اعتبر فيدرر أن المباراة ستكون (ساحرة) بالنسبة له لأن الرقم القياسي من حيث عدد الحضور للقاء تنس هو ذلك المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وكان ذلك خلال مواجهته مع الألماني ساشا زفيريف في المكسيك وشاهدها 42 ألف و517 شخص.

كما أن المباراة تقام هذه المرة في الدولة التي ولدت فيها والدته وحيث لا يزال لديه عائلة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها أسطورتا التنس بالشطر الجنوبي من أفريقيا، ونفدت جميع تذاكر المباراة فور طرحها في سبتمبر/أيلول الماضي.