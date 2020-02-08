شكلت مجموعة من الفتيات بقرية نائية في قرغيزستان، أول فريق نسائي خالص لهوكي الجليد داخل الدولة الواقعة وسط آسيا.

وتبعد قرية أوترادنوي بنحو 400 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة بشيكيك وفيها بدأت نحو 15 طالبة التدريب قبل 3 أعوام في قطعة أرض يملكها مدربهن مستخدمين ما يتوفر لهن من أدوات.

وقال المدرب سلامات عبد الرحمانوف (في الشتاء أصنع ملعبا جليديا. هذا سادس عام أقوم بهذا).

ووصلت أخبار هذا الفريق إلى سويسرا وسرعان ما حصلت اللاعبات على كل الأدوات الخاصة باللعبة على مستوى الاحتراف وذلك بفضل تبرعات الجالية القرغيزية المقيمة هناك.

وبسبب عدم وجود فرق أخرى مماثلة للعب أمامها تمارس الفتيات في هذا الفريق مهاراتهن في مواجهة فرق للذكور بينما يشعر بعض أولياء أمور الفتيات بالقلق نتيجة تعرضهن لبعض الإصابات أحيانا.

وقالت أنيورا جاستيركيفا والدة إحدى الفتيات (أصابها القرص في عينها وأصيبت بارتجاج في المخ ولكن حالتها تحسنت الآن وعادت للعب ثانية).

وبعد ظهور الفريق النسائي الأول في البلاد وكسره احتكار الذكور للعبة أصبح حضوره واضحا في هذه الرياضة في قرغيزستان.

وعن التجربة قالت زارينا كاراباييفا حارسة المرمى (زملائي في الصف وابنة المدرب اقترحا علي تجربة حظي ومحاولة اللعب. حاولت اللعب كحارسة مرمى ولأنني كنت جيدة في ذلك وافقوا.. لم أتصور مطلقا أنني سألعب الهوكي).