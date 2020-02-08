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رقم الخبر: 275511 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 14:44 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وصفات تضمن لكم بشرة خالية من التجاعيد

وصفات تضمن لكم بشرة خالية من التجاعيد

نود تقديم وصفتين طبيعتين، الأولى لتخليصكم من التّجاعيد، والثّانية لتخليصكم من الشّعر غير المرغوب فيه على الوجه. النّتيجة المشتركة هي بشرة ناعمة ومشرقة بأي عمر !

وصفة الكريم المضاد للتّجاعيد ستحتاجون إلى: ملعقتين صغيرتين من الفازلين petroleum jelly، ملعقة كبيرة من زيت اللّوز أو زيت الزّيتون، صفار بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من العسل، أفوكادو ناضجة واحدة.

طريقة التّحضير:

١- سخّنوا الفازلين لمدّة ثوانٍ حتّى ينعم ملمسه- إمّا في وعاء على الموقد أو في وعاء آمن للميكرويف في الميكرويف.

٢- أضيفوا العسل وامزجوهما جيّداً. أضيفوا باقي المكوّنات، واتركوا صفار البيض للآخر. امزجوا الوصفة حتّى تصبح عجينة متجانسة. ضعوا المرهم في وعاء مغطّى وخضّوه جيّداً.

طريقة الاستخدام:

ضعوا المزيج جانباً لمدّة خمس دقائق، اغسلوا ونشّفوا وجهكم جيّداً، ثمّ ضعوا الكريم على وجهكم، قوموا بتدليك الوجه لمدّة دقائق معدودة بطريقة دائريّة وباستخدام إصبعي البنصر(إصبع الخاتم)، ضعوه على وجهكم لمدّة 30 دقيقة ثمّ ازيلوه بقطنة أو منشفة رطبة بمياه معدنيّة، استمتعوا بالنّتيجة!

وصفة كريم ازالة شعر الوجه

ستحتاجون إلى:ملعقتين صغيرتين من الطّحين، ربع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم (العقدة الصفراء)، ثلاثة ارباع ملعقة صغيرة من الحليب الطّازج، ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التّحضير:

أضيفوا جميع المكوّنات إلى وعاء وامزجوها جيّداً حتى تصبح عجينة. من المفترض أن تظهر العجينة صفراء اللون.

طريقة الاستخدام:

ضعوا طبقة سميكة من المزيج على وجهكم، متجنّبين الجفون والحواجب، انثروا المزيج في كل المناطق الّتي تريدون ازالة الشّعر منها، ضعوا الماسك على الوجه مدّة 10 دقائق، بلطف، افركوا الماسك على وجهكم لازالته، عند انتهائكم، اغسلوا وجهكم بمياه معتدلة الحرارة ونشّفوه بمنشفة ناعمة. سترون فرقاً كبيراً، وبعشر دقائق فقط !

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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