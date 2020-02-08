أعربت وزيرة الاعلام والتراث الثقافي الباكستانية فردوس عاشق أعوان، عن رغبة بلادها في انتاج افلام سينمائية مشتركة مع السينما الايرانية.

وقالت فردوس عاشق اعوان، في تصريح أدلت به كضيف خاص في مراسم احتفالية بانجازات السينما الايرانية خلال 40 عاما بمناسبة عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في اسلام اباد، ان الافلام السينمائية الايرانية ترتبط بشكل وثيق مع الثقافة والقيم الباكستانية.

واضافت الوزيرة الباكستانية ان بلادها على استعداد للتعاون مع ايران في شتى المجالات وأنها تتابع موضوع الانتاج المشترك للافلام السينمائية.