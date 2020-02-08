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رقم الخبر: 275509 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: ثقافة وفن  
4 أفلام إيرانية بمهرجان «كوينز» الأميركي

4 أفلام إيرانية بمهرجان «كوينز» الأميركي

تأهلت 4 أفلام إيرانية قصيرة إلى الدورة العاشرة من مهرجان «كوينز» السينمائي الدولي الأميركي.

وتتنافس في هذا المهرجان الأفلام القصيرة والوثائقية والأنيميشن والتجريبية.

«الأجسام» للمخرجة مرواريد كاشيان، و«الكينونة» للمخرج قاسم بورنيتشه، و«الظل الصعب» للمخرجة ندا خاني فر، و«المشنوق» للمخرجة رقية توكلي سوف تمثل إيارن في هذه الدورة من المهرجان.

وتقام الدورة العاشرة من مهرجان «كوينز» السينمائي الدولي في الفترة 19 حتى 29 مارس القادم بمدينة نيويورك الأميركية.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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