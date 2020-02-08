تأهلت 4 أفلام إيرانية قصيرة إلى الدورة العاشرة من مهرجان «كوينز» السينمائي الدولي الأميركي.

وتتنافس في هذا المهرجان الأفلام القصيرة والوثائقية والأنيميشن والتجريبية.

«الأجسام» للمخرجة مرواريد كاشيان، و«الكينونة» للمخرج قاسم بورنيتشه، و«الظل الصعب» للمخرجة ندا خاني فر، و«المشنوق» للمخرجة رقية توكلي سوف تمثل إيارن في هذه الدورة من المهرجان.

وتقام الدورة العاشرة من مهرجان «كوينز» السينمائي الدولي في الفترة 19 حتى 29 مارس القادم بمدينة نيويورك الأميركية.