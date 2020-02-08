هذا ويعتبر مهرجان فجر السينمائي الحدث السينمائي الأهم على مستوى إيران ويمكن القول على مستوى المنطقة، ودائماً ما تكون المعلومات المتعلقة به جذابة للجمهور الإيراني، من بين هذه المعلومات أصغر وأكبر الحاصلين على جائزة هذا المهرجان والتي تعتبر الجائز السينمائية الأهم في إيران والمنطقة وهي جائزة العنقاء البللورية.

فأصغر الحاصلين على جائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثل دور رئيسي هو حسين عابديني وقد حصل على هذه الجائزة عن دوره في فيلم «باران» عندما كان في العشرين من عمره.

علي نصيريان أيضاً حصل على العنقاء البلورية في الرابعة والثمانين من عمره عن تمثيله في فيلم «المهرّج» ليكون أكبر الحاصلين على هذه الجائزة.

تليه «رقية جهرة آزاد» حيث حصلت في الحادية والثمانين من عمرها على العنقاء البلورية عن تمثيلها في فيلم «الأم» لتكون ثاني حاملي العنقاء البلورية سناً.

ترانة علي دوستي في الثامنة عشرة، باران كوثري في الحادية والعشرين، وميترا حجار في الثالثة والعشرين من بين أصغر الممثلات اللاتي فزن بجائزة العنقاء البلورية لأفضل ممثلة دور رئيسي.

مهدي أسدي حصل في الثانية عشرة من عمره على الديبلوم الفخري للتمثيل في فيلم «بهار» في الدورة الرابعة من المهرجان، أي عام 1986 كان أصغر ممثل صعد منصة مهرجان فجر السينمائي حتى الآن.

وما لا يعلمه الكثيرين أنّ المخرج «إبراهيم حاتمي كيا» حصل إلى يومنا هذا على أكبر عدد جوائز عنقاء بلورية ولكن الجوائز كانت لأفضل فيلم حيث فاز بخمس جوائز.

أما صاحب أكبر عدد من الجوائز لأفضل إخراج فهو «مجيد مجيدي» حيث حصل على هذه الجائزة أربع مرات.

أكثر أعداد عنقاء بلورية لأفضل سيناريو هي بإسم «كامبوزيا برتوي» عن أربعة أفلام.

وأكثر الحاصلين على جائزة أفضل مصور هو «محمود كلاري» من خلال حصوله على أربع جوائز لهذا المجال.

إبراهيم حاتمي كيا، كمال تبريزي وأصغر فرهادي هم من حصلوا على أكثر عنقاوات بلورية لأفضل فيلم من وجهة نظر الجمهور حيث حصل كل منهم على هذه الجائزة ثلاث مرات

وانطلقت الدورة الـ38 لمهرجان فجر السينمائي يوم 1فبراير وتستمر حتى الـ 11 منه وذلك تزامنا مع «عشرة الفجر» ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وبأمانة إبراهيم داروغه زاده.