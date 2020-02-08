عرضت ثلاثة أفلام وثائقية وثلاثة أفلام قصيرة في ثلاث صالات سينمائية في السابع من فبراير/ شباط الجاري في اليوم السابعص من فعاليات مهرجان فجر السينمائي الثامن والثلاثين بالعاصمة طهران.

وتستضيف سينما «ملت» للأعلام عرض الفيلم الوثائقي بعنوان «الحياة بين الأعلام الملونة» من إخراج وإنتاج محسن إسلام زاده فضلا عن عرض الفيلم الإيراني القصير بعنوان «الأم ثلجية» للمخرجة مرجان خسروي.

ويروي «الحياة بين الأعلام الملونة» قصة مبنية على موضوع وجود داعش في أفغانستان وشمال غربها، أما «الأم الثلجية» يحكي قصة رجل شاب يحاول إنقاذ حياة زوجته الحامل في منطقة ريفية وعرة، لكن لا أحد من أهالي القرية يتقدم لمساعدته ...

وتستضيف سينما «شكوفه» عرض الفيلمين وهما الوثائقي «صاحب السعادة» للمخرج سجاد إيماني وفيلم «عزيز» القصير للمخرج السيد مهدي موسوي برزكي.

ويتناول الفيلم الوثائقي «صاحب السعادة» قصة حياة رياضي محترف ومخضرم في الملاكمة أما الفيلم ليس فيلما رياضيا ولا يركز على ميداليات ونجاحات الرياضي بل يعرض الوثائقي حياة هذا البطل المحنك الذي يقوم بمغامرات لحل مشكلة عقم زوجته طوال 14 سنة.

ويروي فيلم «عزيز» قصة عائلة اكتشفت وجود إمرأة غريبة في مراسم أربعينة وفاة والدهم ، ويسبب حضورها مشاكل لأفراد العائلة.

وتستضيف سينما «إسلامشهر» عرض أربعة أفلام إثنين منها الوثائقين وهما «مشروع الزواج» من إخراج مشترك بين حسام إسلامي وعطية عطار زاده والوثائقي «صاحب السعادة» للمخرج سجاد إيماني فضلا عن عرض الفيلمن القصيرين وهما «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان و«عزيز» للمخرج السيد مهدي موسوي برزكي.

ويدور الوثائقي «مشروع الزواج» حول زواج المرضى في مركز لرعاية المرضى النفسيين ويسبب طرح هذا الموضوع الكثير من الجدل والمشاكل أما «حفلة التيس» يتناول قصة صبي صغير يدعى «سعيد» في التاسعة من عمره والذي تعرض لخسارة كبيرة ويروي الفيلم الذي تم تأليفه جيداً القصة بلغة مؤثرة نافذة بتعبير واقعي وسرد وصفي، بديهي وجذاب للبصر.