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رقم الخبر: 275506 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 14:42 الاقسام: ثقافة وفن  
اليونسكو تعلن إدراج «النخلة» ضمن قائمة التراث الثقافي
بجهود سلطنة عمان والعديد من الدول العربية

اليونسكو تعلن إدراج «النخلة» ضمن قائمة التراث الثقافي

ادرجت « النخلة» على قائمة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بجهود سلطنة عمان والعديد من الدول العربية.

أن الاجتماع السنوي الرابع عشر للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي الذي عقد في مدينة بوجوتا بكولومبيا ديسمبر 2019، تم ادراج «النخلة: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات»، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بجهود من سلطنة عمان والعديد من الدول العربية.

وقدّم ملف «نخيل التمر، المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات» بالاشتراك مع ثلاث عشرة دولة في المنطقة العربية، في إطار أول ملف عربي مشترك لكل من سلطة عمان والمغرب والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وموريتانيا وفلسطين والعربية السعودية والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.

وأكدت «اليونسكو»، في هذا القرار، أن «النخيل هو أكثر شجرة رمزية لدول المنطقة، حيث تشكل أحد العوامل الرئيسية للوحدة الثقافية في العالم العربي».

ويهدف إدراج «نخيل، المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات» ضمن القائمة التمثيلية لـ«اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي للبشرية إلى رفع مستوى الوعي بأهميتها الأساسية على الصعيدين الثقافي والاقتصادي، ومزيد التحسيس بضرورة الحفاظ على شجرة النخيل وصون هذه الثروة الزراعية؛ وهو ما يساهم في تأكيد الهوية الثقافية والاجتماعية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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