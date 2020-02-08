أعلن المدير التنفيذي لمصرف "سبه" الايراني، أن مصفاة "بيد بلند خليج فارس" المكتمل بناؤها في جنوب غربي البلاد، ستدر عوائد سنوية تقدر بـ 700 مليون دولار.

وأوضح "محمد كاظم جقازردي" في تصريح لوكالة "فارس" اليوم السبت، بأن تم انجاز 98 بالمئة من مشروع مصفاة "بيدبلند" ، التي تبلغ طاقتها التكريرية 56 مليون مترمكعب.

وأشار الى أن الكوادر العاملة التي شاركت في بناء المشروع بلغت 15 الفا وبعد التدشين ستوفر1200 فرصة عمل، حيث تستهدف المصفاة الافادة القصوى من الاحتياطات النفطية والغازية الاستراتيجية في البلاد وزيادة القيمة المضافة.

ولفت الى أن نقابة المصارف برئاسة مصرف "سبه" قدم تسهيلات مالية ضخمة للمشروع الذي ينجز في اطار تحالف يضم شركة خليج فارس للصناعات البتروكيماوية، مبينا أن البنك أستحوذ على اسهم في المشروع ايضا.

وأكد "جقازردي" أنه وبحسب مدراء المصفاة فان 58 بالمئة من المعدات المستخدمة في بناء المصفاة صناعة وطنية.



