قال امين لجنة تنمية العلوم وتقنيات الخلايا الجذعية التابعة لرئاسة الجمهورية :انه سيتم افتتاح المرحلة الاولى من اكبر مركز للخلايا الجذعية في ايران يوم غد الاحد , في جامعة طهران للعلوم الطبية .

واضاف " اميرعلي حميدية" اليوم السبت لمراسل ارنا ان مراسم الافتتاح سيتخللها اسدال الستار عن عدد من المنتجات المبنية على المعرفة وكذلك قسم الخلايا الجينية العلاجية فضلا عن افتتاح المرحلة الاولى لاكبر مركز للخلايا الجذعية في ايران.

وبین حميدية انه سيتم كذلك قريبا افتتاح سبعة مراكز مماثلة في عدد من مناطق البلاد منها جامعات العلوم الطبية في كل من شيراز وتبريز وكرمان ويزد واهواز ومركز رويان للابحاث في طهران.