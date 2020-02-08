دافع جاي لوران ابشتاين مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجمعة، عن إقامة بطولة أوروبا 2020 في 12 دولة، معتبرا ذلك "سيساعد على تفادي وجود ملاعب كبيرة غير مستخدمة بعد انتهاء البطولة".

وتحتفل البطولة التي ستقام بين 12 يونيو/حزيران و12 يوليو/تموز بمرور 60 عاما على انطلاقها.

وأبلغ ابشتاين الصحفيين على هامش "أسبوع الرياضة العالمي" في باريس، أن الاتحاد الأوروبي "لا يعتزم تكرار إقامة بطولة واحدة في هذا العدد من الدول".

وأقر ابشتاين بأن سفر الجماهير لأكثر من بلد لحضور المباريات سيزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكنه قال إن العديد من المنتخبات ستقيم قاعدتها التدريبية في مدينة واحدة خلال دور المجموعات بأكمله.

وأوضح ابشتاين: "فكرة إقامة البطولة في هذا العدد من الدول تأتي احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاقها ولمساعدة بعض الدول التي لا تستطيع تنظيم هذا الحدث الكبير بمفردها".

وتابع: "كما نسعى لتجنب بناء ملاعب كبيرة لن تستخدم بعد انتهاء المسابقة مثلما حدث في البرازيل (بعد كأس العالم 2014)".

وأردف: "ننفق أموالا كثيرة على التنمية المستدامة ونضع في الحسبان هذا الأمر عند التخطيط والتنفيذ".