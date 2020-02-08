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رقم الخبر: 275491 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 10:43 الاقسام: رياضة  
فرانكفورت يفترس أوجسبورج في البوندسليجا

فرانكفورت يفترس أوجسبورج في البوندسليجا

فاز آينتراخت فرانكفورت على ضيفه أوجسبورج، بخماسية نظيفة الجمعة، في افتتاح الجولة الـ21 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وعلى ملعب (كومرزبنك أرينا)، سجل لأصحاب الضيافة كل من المدافع الأمريكي، تيموثي تشاندلر، هدفين (ق37 وق48)، والمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا (ق55)، والصربي فيليب كوستيتش هدفين (ق89 وق90).

وهذا الفوز الثامن لفرانكفورت، خلال الموسم الجاري في الدوري المحلي، بعد تعادله في 4 مباريات وخسارته في تسع، بينما كانت الهزيمة التاسعة لأوجسبورج، الذي فاز في 7 لقاءات وتعادل في خمسة.

ورفع آينتراخت رصيده إلى 28 نقطة، في المركز التاسع مؤقتا، بينما تجمد أوجسبورج عند 26 نقطة، في المركز الـ11.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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