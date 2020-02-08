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رقم الخبر: 275489 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 10:43 الاقسام: رياضة  
روما يسقط أمام بولونيا في مباراة مثيرة

روما يسقط أمام بولونيا في مباراة مثيرة

تعرض روما لهزيمة مفاجئة أمام ضيفه بولونيا (2-3) الجمعة ضمن المرحلة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم بولونيا في الدقيقة (16) عن طريق أرسوليني الذي استقبل كرة عرضية بعد خطأ قاتل من كريس سمولينج مدافع روما في إبعاد الكرة.

وبالدقيقة (22)، سدد إدين دزيكو كرة عرضية داخل منطقة جزاء بولونيا، ليقابلها مدافع الأخير محاولا إبعادها، لكنها تستقر في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وسجل موسى بارو، الهدف الثاني لبولونيا بعدما سدد كرة من الجهة اليمنى لمرمى روما تصطدم بأحد المدافعين وتسكن الشباك في الدقيقة (26).

وعاد بارو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة (52)، قبل أن يقلص الأرميني هنريك مختيتريان لفارق بتسجيل الهدف الثاني لروما في الدقيقة (72).

وشهدت المباراة تعرض برونو كريستانتي مدافع روما للبطاقة الحمراء في الدقيقة (80).

ورفع بولونيا، رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الخامس.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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