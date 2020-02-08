ليل يهزم أنجيه في الدوري الفرنسي فاز ليل على مضيفه أنجيه بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن افتتاحية الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".