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|رقم الخبر: 275488
|تاريخ النشر: شباط 08, 2020
|الوقت: 10:43
|الاقسام: رياضة
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ليل يهزم أنجيه في الدوري الفرنسي
فاز ليل على مضيفه أنجيه بثنائية دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن افتتاحية الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".
وعلى ملعب (ريموند كوبا)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين (ق14).
وفي الدقيقة (75) أضاف لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الهدف الثاني للفريق مؤكدا فوزه بنقاط المباراة الثلاث.
وبهذا الفوز، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 40 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 30 نقطة في المركز الـ13 مؤقتا.
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