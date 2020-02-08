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رقم الخبر: 275487 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 10:31 الاقسام: دوليات  
ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا الى 722 وفاة و 34.5 ألف إصابة بالصين

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا الى 722 وفاة و 34.5 ألف إصابة بالصين

أعلنت السلطات الصينية الرسمية ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس” كورونا” في البلاد إلى 722 حالة وفاة، وأكثر من 34.5 ألف مصاب. وهذا الرقم أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في عامي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين (وزارة الصحة) في بيان، اليوم السبت: “حتى منتصف الليل من يوم 7 فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 34546 إصابة، يتم معالجة 31744 شخصا من بينهم 6101 شخص بحالة حرجة، وفارق الحياة 722 شخصا، وتعافى 2050 شخصا من الفيروس”.
وهذا الرقم أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونغ كونغ في عامي 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحاد) الذي ينتمي إلى سلالة فيروس كورونا المستجد نفسها.
وفي ما يخص حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد، فقد تمّ تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.
وقالت مفوضية الصحة في إقليم هوبي إنه شُفي أكثر من 1100 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات. 
وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، واتخذت إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.
ويعتقد أن الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.
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ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات لفرض قيود على السفر، وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.
وأكدت 25 دولة وجود حالات إصابة على أراضيها بالفيروس.
وكانت سلطات الصحة الصينية قد أعلنت أمس الجمعة عن حصيلة ضحايا كورونا في الصين والتي بلغت 618 حالة وفاة، وبلغ عدد المصابين 22112 حالة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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