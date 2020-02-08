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|رقم الخبر: 275486
|تاريخ النشر: شباط 08, 2020
|الوقت: 10:46
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم السبت:
ايران
📌 العمید حاجي زاده: سننشر قریباً خفایا أخری عن قصف قاعدة "عین الاسد"
📌 مدیر مکتب رئیس الجمهوریة محذراً معارضي الحکومة: لو أصیب المواطنون بالیأس فلن نتمکن من حل مشاکل البلاد
جمهوري اسلامي
📌 بمناسبة ذکری انتصار الثورة الاسلامیة: تدشین مئات المشاریع الانتاجیة والعمرانیة والاقتصادیة
📌 آیة الله السیستاني: الاعتداء علی المحتجین من قبل أي فریق مدان
📌 الجیش السوري یدخل مدینة "سراقب" الاستراتیجیة في ادلب
📌 استشهاد 4 فلسطینیین وجرح 16 عسکري صهیوني في اشتباکات الضفة الغربیة
كيهان
📌 استجواب صوري.. تبرئة ترامب وتظاهرات ساخطة في 300 مدینة امریکیة
📌 العفو الدولیة: آل سعود یقمعون ابناء العربیة السعودیة تحت غطاء الاصلاحات
📌 محاولة اسرائیل استخدام طائرة رکاب کدرع انساني في سوریا
آرمان ملي
📌 سید حسین موسویان: یریدون دفع ترامب الی الحرب مع ایران قبل الانتخابات الامریکیة
📌 رئیس السلطة القضائیة الایرانیة: لن نسمح لاحد بخرق القانون في البلاد
دنياي اقتصاد
📌 مدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة: ایران لم تعدل عن تعهداتها
آفتاب يزد
📌 ولایتي: الفریق سلیماني عقد لقاءات متعددة مع بوتین واردوغان
📌 عودة السفیر البریطاني الی طهران
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