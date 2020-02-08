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رقم الخبر: 275486 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 10:46 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم السبت:

ايران

📌 العمید حاجي زاده: سننشر قریباً خفایا أخری عن قصف قاعدة "عین الاسد"

📌 مدیر مکتب رئیس الجمهوریة محذراً معارضي الحکومة: لو أصیب المواطنون بالیأس فلن نتمکن من حل مشاکل البلاد

جمهوري اسلامي

📌  بمناسبة ذکری انتصار الثورة الاسلامیة: تدشین مئات المشاریع الانتاجیة والعمرانیة والاقتصادیة

📌 آیة الله السیستاني: الاعتداء علی المحتجین من قبل أي فریق مدان

📌 الجیش السوري یدخل مدینة "سراقب" الاستراتیجیة في ادلب

📌  استشهاد 4 فلسطینیین وجرح 16 عسکري صهیوني في اشتباکات الضفة الغربیة

كيهان

📌 استجواب صوري.. تبرئة ترامب وتظاهرات ساخطة في 300 مدینة امریکیة

📌 العفو الدولیة: آل سعود یقمعون ابناء العربیة السعودیة تحت غطاء الاصلاحات

📌 محاولة اسرائیل استخدام طائرة رکاب کدرع انساني في سوریا

آرمان ملي

📌  سید حسین موسویان: یریدون دفع ترامب الی الحرب مع ایران قبل الانتخابات الامریکیة

📌 رئیس السلطة القضائیة الایرانیة: لن نسمح لاحد بخرق القانون في البلاد

دنياي اقتصاد

📌  مدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة: ایران لم تعدل عن تعهداتها

آفتاب يزد

📌 ولایتي: الفریق سلیماني عقد لقاءات متعددة مع بوتین واردوغان

📌 عودة السفیر البریطاني الی طهران

 
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مصدر الخبر: الوفاق
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