جاء ذلك في حفل رسمي حضره وزير الطرق والنقل محمد اسلامي في مقر شركة "ايران خودرو ديزل" في طهران.

العربات المسلمة من طراز FM460 مجهزة بمعدات اطفائية مستوفية للمقاييس سيما للاستخدامات في المطارات، وصنعتها "ايران خودرو" ديزل في اطار مناقصة رست عليها لانتاج 66 عربة تسلم تباعا.