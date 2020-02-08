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رقم الخبر: 275484 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 10:42 الاقسام: اقتصاد  
شركة إيرانية تسلم المطارات عربات إطفاء محلية الصنع

شركة إيرانية تسلم المطارات عربات إطفاء محلية الصنع

سلمت شركة " ايران خودرو ديزل"، شركة المطارات والملاحة الجوية الايرانية عربات اطفاء وطنية الصنع.

جاء ذلك في حفل رسمي حضره وزير الطرق والنقل محمد اسلامي في مقر شركة "ايران خودرو ديزل" في طهران.

العربات المسلمة من طراز FM460 مجهزة بمعدات اطفائية مستوفية للمقاييس سيما للاستخدامات في المطارات، وصنعتها "ايران خودرو" ديزل في اطار مناقصة رست عليها لانتاج 66 عربة تسلم تباعا.

 

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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