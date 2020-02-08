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رقم الخبر: 275483 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 10:02 الاقسام: عربيات  
رئيس البرلمان السوري يشارك في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمان

رئيس البرلمان السوري يشارك في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في عمان

وصل إلى العاصمة الأردنية عمان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ للمشاركة في الاجتماع الطارئ الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي الذي ينطلق غداً تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة”.

وقال صباغ في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى عمان:”حضرنا تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة للمشاركة في المؤتمر للوقوف في وجه “صفقة القرن” والمشاريع القديمة الجديدة التي يراد منها إنهاء القضية الفلسطينية ونأمل أن تنتج عن المؤتمر قرارات تسهم في دعم القضية الفلسطينية والأمة العربية بشكل عام”.

ويشارك في الاجتماع وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ممثلو عشرين برلماناً عربياً بينهم 16 رئيس برلمان لبحث المستجدات في المنطقة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية وتوحيد المواقف بشأن خطة الرئيس الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية المسماة “صفقة القرن”.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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