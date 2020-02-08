وياتي هذا اللقاء لمناسبة الذكرى الـ 41 للبيعة التاريخية من قبل حشد من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل (رض) يوم 8 شباط /فبراير عام 1979 اي قبل انتصار الثورة الاسلامية بعدة ايام والذي صادف يوم 11 منه.