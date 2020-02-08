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|رقم الخبر: 275482
|تاريخ النشر: شباط 08, 2020
|الوقت: 10:01
|الاقسام: محليات
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قادة وكوادر القوة الجوية يلتقون اليوم قائد الثورة الاسلامية
سيلتقي قادة وكوادر القوة الجوية الايرانية صباح اليوم السبت قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الايرانية آية الله السيد علي الخامنئي.
وياتي هذا اللقاء لمناسبة الذكرى الـ 41 للبيعة التاريخية من قبل حشد من منتسبي القوة الجوية للجيش الايراني مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل (رض) يوم 8 شباط /فبراير عام 1979 اي قبل انتصار الثورة الاسلامية بعدة ايام والذي صادف يوم 11 منه.
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