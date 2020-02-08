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رقم الخبر: 275477 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 09:46 الاقسام: محليات  
نقل الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" الى قاعدة "الامام الخميني " الفضائية

نقل الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" الى قاعدة "الامام الخميني " الفضائية

اعلن المتحدث باسم المجموعة الفضائية بالمنظمة الجوفضائية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية احمد حسيني عن إعداد الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" لعملية الاطلاق في قاعدة "الامام الخميني (رض)" الفضائية.

وقال حسيني في تصريح له  الجمعة، ان الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" نقلا الى قاعدة "الامام الخميني (رض)" الفضائية للاعداد لعملية الاطلاق.

واضاف، ان عملية الاطلاق تتضمن 200 عملية رئيسية تنفذ من قبل 30 فريقا كما تم ارساء الاتصالات اللازمة مع 6 محافظات من اجل تنفيذ هذه العمليات.

واشار الى ان الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" ياتيان في اطار مشروع بحثي ونوه الى ان عملية الاطلاق ذات ظروف معقدة نظرا لاختبار التكنولوجيا الجديدة واضاف، انه حينما تتوفر جميع الظروف سيتم تنفيذ عملية الاطلاق.

وقال حسيني، ان المهم في تنفيذ هذا المشروع هو اتخاذ الخطوات واحدة بعد اخرى لتحليل المعطيات ليتمكن العلماء من خلال تحليلها اتخاذ الخطوات اللاحقة للمشاريع القادمة.

 
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مصدر الخبر: وكالة مهر
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