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رقم الخبر: 275476 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 09:37 الاقسام: رياضة  
ألافيس يهزم إيبار ويبتعد عن مراكز الهبوط بالليجا

ألافيس يهزم إيبار ويبتعد عن مراكز الهبوط بالليجا

اقتنص ديبورتيفو ألافيس فوزًا سهلاً (2-0) على ضيفه إيبار، في مواجهة باسكية خالصة في مستهل منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، مساء الجمعة.

فعلى أرضية ملعب منديثوروثا، وسط جمهور ألافيس، تقدم صاحب الأرض بهدف أول في الدقيقة (46) حمل توقيع لوكاس بيريز.

وأضاف أوليفر بوركي، الهدف الثاني لألافيس في الدقيقة (66)، ثم سجل فابيان أوريانا، هدف الشرف لإيبار في الدقيقة (83).

بالتالي حصل ألافيس على 3 نقاط رفع بها رصيده لـ27 نقطة، ويتقدم للمركز الـ13 ليبتعد عن مراكز الهبوط التي اقترب منها إيبار بعد تجمد رصيده عند 24 نقطة يحتل بها المركز الـ16 من جدول الليجا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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