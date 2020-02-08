وفي تجاوز فاضح على حرية التعبير والإعلام، زعم تيد كروز ومعه كل من تام کاتن، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو، في رسالة الى مدير تويتر ان تقديم خدمات تويتر للجمهورية الاسلامية يخالف قرارات الحظر التي تطبقها اميركا على ايران.

السيناتورات قدموا نسخة من مذكرتهم الى كل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزارة الخزانة الاميركية.

وتدل هذه المذكرة على ان أميركا تصادر حرية الإعلام في العالم ثلها مثل الدكتاتورايات التي تحميها في العالم عبر حجب إعلام المنافسين ومن يقفون في جه مخططاتها الاستكبارية والاستعمارية.

وبدلا من ان تجيب أميركا على انتقادات ايران لها فهي تحاول اسكاتها.