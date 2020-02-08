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رقم الخبر: 275474 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 09:45 الاقسام: محليات  
أميركا تطالب تويتر بحذف حسابات آية الله خامنئي وظريف !

أميركا تطالب تويتر بحذف حسابات آية الله خامنئي وظريف !

طالب السيناتور الجمهوري تيد كروز و3 آخرين مدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر جاك دورسي بحذف حسابي قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، وجميع الحسابات الرسمية لإيران.
وفي تجاوز فاضح على حرية التعبير والإعلام، زعم تيد كروز ومعه كل من تام کاتن، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو، في رسالة الى مدير تويتر ان تقديم خدمات تويتر للجمهورية الاسلامية يخالف قرارات الحظر التي تطبقها اميركا على ايران.
السيناتورات قدموا نسخة من مذكرتهم الى كل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب ووزارة الخزانة الاميركية.
وتدل هذه المذكرة على ان أميركا تصادر حرية الإعلام في العالم ثلها مثل الدكتاتورايات التي تحميها في العالم عبر حجب إعلام المنافسين ومن يقفون في جه مخططاتها الاستكبارية والاستعمارية.
وبدلا من ان تجيب أميركا على انتقادات ايران لها فهي تحاول اسكاتها.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-العالم
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