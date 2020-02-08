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رقم الخبر: 275471 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: محليات  
الجيش الإيراني: مستعدون للوقوف أمام أمريكا حتى تدميرها بشكل نهائي

الجيش الإيراني: مستعدون للوقوف أمام أمريكا حتى تدميرها بشكل نهائي

قال الجيش الإيراني، إنه مستعد للوقوف في وجه أمريكا، حتى تدميرها بشكل نهائي.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بذكرى شهداء مدينة بهارستان في محافظة "أصفهان"، مساء اليوم الجمعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإيراني، بأن القوات الأمريكية تكبدت خسائر فادحة في هجوم القوات الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" العسكرية، وسوف تعترف بهذه الخسائر في الأيام المقبلة.
وقال شكارجي:"لقد تكبدوا خسائر فادحة في هجومنا على عين الأسد، وسوف يعترفون بهذه الخسائر في الأيام المقبلة، ولا يمكنهم إخفاء الخسائر الفادحة التي تكبدوها".
وتابع المتحدث باسم الجيش الإيراني قائلا: "نحن لا نريد قتل الناس، وأردنا أن نجعل أمريكا تدرك أننا لسنا مثل البلدان الأخرى".
واستدرك بقوله "نحن لا نوقف طاولة المفاوضات فقط، بل مستعدون للوقوف أمام أمريكا حتى تدميرها بشكل نهائي".
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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