وقالت المتحدثة الصينية إن ايران ارسلت لغاية الان 3 ملايين كمامة طبية الى الصين واعلنت استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات الصحية والطبية.

واشارت "تشون اينغ" الى تصريح وزير الخارجية الايراني بان الصين اتخذت تدابير مؤثرة وحازمة للسيطرة على فيروس كورونا ، واعتبرت ذلك مؤشرا للصداقة العريقة والتقليدية بين الشعبين والبلدين.

واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية انه الى جانب ايران قدمت 20 دولة اخرى مساعدات طبية للصين.

يذكر أن فيروس كورونا الذي بدا بالانتشار من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية في كانون الاول /ديسمبر الماضي ادى الى اصابة نحو 31 الف شخص لغاية الان ووفاة 638 منهم وكانت حالات الوفاة بالمرض كلها في الصين ما عدا حالتين فقط في هونغ كونغ والفلبين.