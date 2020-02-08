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رقم الخبر: 275470 تاريخ النشر: شباط 08, 2020 الوقت: 09:42 الاقسام: محليات  
ايران ترسل للصين ملايين الكمامات ..وبكين تعرب عن شكرها

ايران ترسل للصين ملايين الكمامات ..وبكين تعرب عن شكرها

وجهت المتحدثة باسم الخارجية الصينية "هوا تشون اينغ" الشكر والتقدير لايرانية لتزويدها الصين بكمامات طبية في سياق اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وقالت المتحدثة الصينية إن ايران ارسلت لغاية الان 3 ملايين كمامة طبية الى الصين واعلنت استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات الصحية والطبية.
واشارت "تشون اينغ" الى تصريح وزير الخارجية الايراني بان الصين اتخذت تدابير مؤثرة وحازمة للسيطرة على فيروس كورونا ، واعتبرت ذلك مؤشرا للصداقة العريقة والتقليدية بين الشعبين والبلدين.
واوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية انه الى جانب ايران قدمت 20 دولة اخرى مساعدات طبية للصين.
يذكر أن فيروس كورونا الذي بدا بالانتشار من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية في كانون الاول /ديسمبر الماضي ادى الى اصابة نحو 31 الف شخص لغاية الان ووفاة 638 منهم وكانت حالات الوفاة بالمرض كلها في الصين ما عدا حالتين فقط في هونغ كونغ والفلبين.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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