قال الادميرال علي شمخاني أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ومستشار قائد الثورة، اليوم الجمعة: إن الحرب الامريكية الهجينة على ايران التي تهدف الى إخضاع وإسقاط النظام محكوم عليها بالفشل من خلال العلم وتحمل المسؤولية واليقظة والتأهب والانسجام الوطني.

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني وخلال كلمته في مراسم إحياء ذكرى الشهيد اللواء الطيّار محمد رضا آذرفر بمناسبة يوم القوات الجوية الايرانية، اليوم الجمعة في مركز الفن بطهران، أوضح ابعاد المؤامرات المتعددة التي تحيكها أمريكا ضد ايران، وقال:الحرب الإدراكية باعتبارها واحدة من أبعاد الحرب الهجينة تسعى إلى فرض رسالة مفادها أنه عليكم التفكير والتصرف كما أُملي عليكم أنا.

واعتبر شمخاني أن تحجيم وتعتيم حالة الواقع، وقلب الحقائق وتهويل التهديدات الواهية وفرضها مكان الواقع من أدوات الحرب الادراكية أيضاً.

كما أوضح أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني نقلا عن موقع نورنيوز، قائلا: الدخول في أي ميدان يتطلب فهماً شاملاً لبيئته وأدواته، والإنخراط في المجال الرئيسي للحرب الادراكية من دون الاستعداد سيفضي الى خسائر فادحة وغير قابلة للإصلاح، وتابع: إن الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام، التي تمثل العناصر الوسيطة بين الظاهرة والجمهور، هي ساحة معركة للمذبحة الحالية ووسيلة لدفع الشعوب نحو الاستسلام.

وأعاد شمخاني للأذهان، ما حاول صدام حسين ومن دعمه القيام به عندما ظنّوا أن القوات المسلحة الايرانية غير مستعدة للحرب وأنهم سيتمكنون من إسقاط ايران، فقاموا بفرض الحرب، إلاّ ان الشعب الايراني والقوات المسلحة من خلال انسجامهما وبقيادة الامام أثبتا أن مصير المتوّهمين هو الخسارة والموت.

تابع مستشار قائد الثورة، قائلا: سيتمكن الشعب الايراني من هزيمة الحرب الهجينة وفرعها الادراكي معتمدا على تدابير قائد الثورة والسير على درب الشهداء، وسيتلقّى المثلث "العبري-العربي-الغربي" في هذا الميدان هزيمة نكراء من جديد دون أدنى شك.

وأضاف: يتوجّب علينا جميعا أن ننهض لمواجهة الحرب الهجينة التي نتعرّض لها عن طريق الفكر والوسائل المناسبة، وعلى غرار ما قام به الشهيد الطيّار "آذر فرها" الذي لم يتوانى عن ارتداء بذلته العسكرية خلال حرب السنوات الثماني المفروضة.

في ختام تصريحاته قال مستشار قائد الثورة: يمكننا التغلّب على التهديدات المعاصرة التي نتعرّض لها عن طريق الاستفادة من الدعائم الحضارية والدينية والثورية وتفعيل القدرات العميقة والكامنة في البلاد، ونكمل درب التقدم والتميّز في النظام الإسلامي بكلّ قوّة.